"Lo que digo es que se pueda diferenciar el respeto a la vida y el desarrollo económico. El respeto a la vida es fundamental. No importa la ideología. Me parece un gravísimo error que a la gente que propone liberalismo económico le quede atado el terrorismo político. ¡Es gravísimo, es una locura, no aprendimos nada!", lanzó quien fuera el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.

Siguiendo con el debate por el plan de seguridad, agregó: "En el juicio a las Juntas aprendimos que uno puede discutir de lo que quiera pero a la gente hay que respetarla y hoy a mi me asusta que ningún partido político tenga un plan, por ejemplo, para combatir el crimen organizado en Rosario".

A su vez, habló del rol de la sociedad en el golpe de Estado y de los montoneros: "Cuando los militares tomaron el poder, lo hicieron con la alegría de la enorme mayoría de la población, porque estaban hartos de la violencia parapolicial y de la guerrilla. Eso fue así. Entonces, justamente, el juicio a las Juntas fue por un plan criminal de dar seguridad. Los comandantes no fueron condenados por un plan económico sino por un plan de las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron, torturaron y mataron".

Dos cosas muy importantes del juicio a las Juntas:

Hacer justicia del pasado violento de seguridad. Terminar conque las elites apoyen los gobiernos militares.

"A mí lo que me preocupa es que en América latina, salvo Colombia, Venezuela y Nicargua, no hay grupos organizados que ejerzan violencia por razones políticas; lo que hay es, masivamente, grupos que hacen violencia por razones económicas. Crimen organizado para ganar plata que trafica mujeres, drogas y armas. No importa si es de Izquierda o de Derecha porque proteger la vida no es de Izquierda ni de Derecha", reflexionó.

