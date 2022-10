El rentable negocio de la trivial 'Argentina, 1985'

'Argentina, 1985' es una ficción cuyo truco es intentar pasar por historia veraz. Y hay un nicho de argentinos que lo cree, en parte porque no tiene contra qué comparar. Quienes vivieron la historia de verdad, no les resultan creíbles a los novatos. En cuanto al Juicio a las Juntas, que no es la que cuenta Luis Moreno Ocampo, apenas un 'suboficial' judicial, en un tema que resolvieron 'los generales' de la política, y lo hicieron tan mal que desde 1987 sufrieron un levantamiento 'carapintada' por año, vuelo directo hacia la 'Obediencia Debida' y el 'Punto Final', además del levantamiento guerrillero en La Tablada, cadena de desgracias que erosionó el gobierno de Raúl Alfonsín. La mala gestión de la economía hizo el resto. Todavía se ignora qué festeja la UCR, que huyó en 1989, y desde entonces sólo gana elecciones escondida o detrás del Frepaso o detrás del PRO.