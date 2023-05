"Es cierto que fuimos novios, la conocí en Carlos Paz, en el verano. Fui una noche al teatro, le dije 'te pido por favor' y bueno, a ella le causó gracia porque no era conocido yo, la conocida era ella. Me fui a Brasil con Carmen, con Moria y con Castiglione". La relación entre Carmen Barbieri y Francella duró alrededor de dos años, según contó ella.

Durante el programa, Berardi continúo insistiendo para que Carmen revelara de quien se trataba: "¿Famoso? Ya sé quién es, es un actor". A lo que Carmen respondió: "No lo vas a decir tampoco".

La panelista sin pelos en la lengua nombró a Francella a lo que Carmen pidió: "Por favor, no nombren a gente". Mientras que Berardi sostuvo que se dio cuenta porque en otras entrevistas Carmen ya había hablado de que él era celoso.

Barbieri se limitó a decir irónica con su compañera: "¡Qué cosa esta! Es brava. No lo metamos a Francella que está tranquilo con su vida. Se sacó de encima a esta mujer que lo llevaba por el mal camino. Lo hacía mediático".

‘’Le va muy bien con su mujer, Marynés, que es hermosa. Fue hace un montón, no podemos hablar, no podemos tocar gente, cosas. Basta de hablar de mi vida privada’’, cerró contundente.

image.png Guillermo Francella y Carmen Barbieri estuvieron juntos alrededor de dos años.

En entrevistas años atrás, Barbieri había asegurado: " Con Francella estuvimos dos años, no fue un touch and go sino algo prolongado". " Ahora tenemos una relación rara. Cuándo nos cruzamos es: 'Hola y chau', y nunca más entablamos una conversación. Él se pone muy duro cuando me ve, no sé si hasta no se pone nervioso o que. La que me saluda genial es su mujer y sus hijos son encantadores. Él dice: 'Hola', y sigue de largo".

"En ese momento Guillermo hacía teatro off y tenía una inmobiliaria con su hermano, a quien también quiero mucho. Éramos novios. Yo sí era conocida, salía en tapas de revistas", siguió Barbieri. "No vivimos juntos, pero los fines de semana se quedaba en casa, la pasábamos muy bien. Yo amaba a su madre y a toda su familia. Ahora tenemos una relación distante, rara, pero no me preguntes más", concluyó años atrás.

