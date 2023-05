Volvieron los off de Casa Rosada contra Sergio Massa

“El INDEC es autónomo”, decían en referencia a la decisión del Instituto y agregaban que era “lógico que no se hagan actos de gobierno en veda”. La postura no era compartida por otros funcionarios de Balcarce 50. “¿Acto de gobierno la difusión del INDEC? Mirá vos”, ironizaban.

Muchos coincidían en mirar al Palacio de Hacienda y Massa. "Preguntá en Economía", fue otras de las respuesta en la Casa Rosada ante la consulta de La Nación. La respuesta se repetía cada vez con más frecuencia en una sede de Gobierno cuyo poder luce deslucido desde hace meses, pero en especial en las últimas semanas, luego de que el Presidente dio un paso al costado en la carrera electoral

La titular de AYSA, Malena Galmarini, salió en defensa de su esposo y denunció "operaciones desde la Casa Rosada". "Las operaciones políticas no gustan, como tampoco los off the record, que vienen de la Casa Rosada", admitió Galmarini en diálogo con La Red.

De todos modos, la funcionaria sostuvo que Massa "tiene respeto por Alberto y Cristina" y pidió "trabajar para que el equipo salga adelante". "Sergio nunca deja de tener diálogo con nadie. La unidad es lo único que nos hará ganar la elección", afirmó.

