INDEC: Marco Lavagna confirmó las fechas originales

“Les pedimos disculpas y a la brevedad estarán restablecidas las fechas en el sitio web”, concluyó .

Todo comenzó como publicáramos en urgente24 más temprano por la mañana del miércoles, cuando desde la dirección del instituto afirmaban que se trataba de varios cambios de fecha (no sólo del índice de precios y que la decisión se tomaba por la veda electoral que afecta a varias provincias que tendrán comicios.

La versión oficial que circuló por los medios afirmaba que no querían, que información "que puede ser sensible impactara el día de la votación". y que la nutrida cantidad de informes algunos se publicaron lo vienres algo que no suele ser frecuente.

frente_indec.jpg El INDEC dio marcha atrás con los cambios de fechas

Qué se supo antes

“Queremos informales que actualizamos el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual. Los informes técnicos que estaban calendarizados en 4 viernes de veda se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible”, había informado oficialmente desde el Indec a los medios por la mañana.

https://twitter.com/MarcoLavagna/status/1653882896883564544 Considero que es una buena práctica no brindar información estadística en medio de la veda electoral pero, dada la controversia ocasionada, se mantendrá el esquema de difusión previsto originalmente por el @INDECArgentina. — Marco Lavagna (@MarcoLavagna) May 3, 2023

Forma legal

Según precisa el artículo 71 del Código Nacional Electoral, por la veda no se pueden realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral; ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino; publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales; la venta de bebidas alcohólicas (prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo); realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral; portar armas; además se prohíben desde el viernes y durante el día de la votación portar banderas, distintivos o insignias partidarias. Nada dice de difundir información de organismos públicos.

Ahora todo vuelve a ser como siempre ya que nadie, o tal vez algunos, esperaban que fuera de otra manera. Punto final al tema.

