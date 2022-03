La inflación pisó al Censo y Marco Lavagna reflejó su "dolor"

frente indec.jpg "El dato de inflación nos duele a todos, no es grato tener que reflejar esa situación", dijo Marco Lavagna, titular el INdEC.

"El dato de inflación nos duele a todos, no es grato tener que reflejar esa situación. Lo que no se puede medir, no se puede corregir", reflejó, al tiempo que consideró: "Vemos mucha volatilidad en los precios en los últimos meses. Sobre todo en frescos, alimentos y bebidas".