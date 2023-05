Inicia la campaña para concientizar sobre el grave problema de alfabetización

La sociedad no es consciente de hasta qué punto nuestro sistema escolar es deficiente en el traspaso de los instrumentos básicos de la cultura a las nuevas generaciones. Por eso, una de las organizaciones de la sociedad civil que está teniendo mucha presencia en la esfera pública a partir de la publicación de informes cortos sobre la situación del sistema, que es el Observatorio de datos de Argentinos por la Educación, ha convocado a una serie de expertos y también a ONGs interesadas por la educación para hacer presente en la esfera pública esta discusión. Para eso, toma un tema importantísimo que es la lectura, los déficits en la lectura para hacer una campaña pública para que la sociedad tome conciencia de las dificultades que tienen nuestros chicos para leer bien La sociedad no es consciente de hasta qué punto nuestro sistema escolar es deficiente en el traspaso de los instrumentos básicos de la cultura a las nuevas generaciones. Por eso, una de las organizaciones de la sociedad civil que está teniendo mucha presencia en la esfera pública a partir de la publicación de informes cortos sobre la situación del sistema, que es el Observatorio de datos de Argentinos por la Educación, ha convocado a una serie de expertos y también a ONGs interesadas por la educación para hacer presente en la esfera pública esta discusión. Para eso, toma un tema importantísimo que es la lectura, los déficits en la lectura para hacer una campaña pública para que la sociedad tome conciencia de las dificultades que tienen nuestros chicos para leer bien

Entre las causales, menciona por un lado, "que ha cambiado la forma de los chicos de comunicarse con la cultura, porque leen en el teléfono y también en la computadora", pero, por otro lado, afirma que cree "que hay un abandono por parte de la escuela, de las instituciones escolares, de un programa destinado no solo adquirir la habilidad de leer, sino la costumbre, el hábito de la lectura".

escuela.jpg Una forma de colaborar con la difusión de esta iniciativa de Argentinos por la Educación es sumarse en las redes a través del hashtag #NoEntiendenLoQueLeen. Y firmando el petitorio para que la alfabetización sea una prioridad educativa.

Y manifestó su deseo de "recuperar la habilidad de la lectura en los chicos".

Marcó además la diferencia entre las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas y públicas:

"Creo que hay una parte de las familias que mandan sus chicos a escuelas privadas y que ahí el problema no aparece, que los chicos saben leer adecuadamente. En algunos casos es cierto y en otros muchos no lo es. El tema es que los padres que mandan sus chicos a las escuelas privadas y que depositan ahí su confianza, se preocupan poco por lo que sucede en la red de escuelas públicas y son ellos los que tienen capacidad de influir en la esfera pública. Entonces, las campañas de concientización tienen como propósito justamente hacerle ver a todos, aún aquellos que creen que están libres de ese problema, que es una problemática que influye sobre el futuro de los chicos y sobre el futuro de nuestra sociedad. Chicos que terminan la secundaria sin poder leer, difícilmente puedan insertarse adecuadamente en el mundo laboral y en la propia sociedad".

Afirmó también que los "políticos empiezan a prestar atención en la medida en que la sociedad reacciona. Los políticos empiezan a decir 'bueno, démosle importancia a la educación' porque la sociedad empieza a darle importancia. Si no, me parece que habrá muy pocos políticos que tengan clara la relación que existe entre una ciudadanía educada y una sociedad con estabilidad y un mercado de trabajo satisfecho en las necesidades que tiene en cuanto a recursos humanos. Creo que esa relación no está muy presente en los políticos, pero bueno, será función de la sociedad civil hacérselas presente".

Datos que alarman

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones ya mencionadas, sólo el 14%, es decir 1 de cada 10 alumnos de tercer grado, se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura. Argentina se encuentra en el décimo lugar de un total de 16 países evaluados, justo por debajo de El Salvador.

A este se agrega otro indicador preocupante: entre la evaluación de 2013 y 2019, fuimos el segundo país que más decayó en los resultados. El primero fue Guatemala, con un descenso del 3,2%, en el caso de Argentina, el retroceso fue del 2%. Solamente 6 de los 16 países evaluados lograron mejorar los resultados, entre los que se destacan Brasil (+5,1%) y Perú (+4,7%).

Más noticias de Urgente24

Sequía: US$ 6.000 millones menos y caída en los tambos

Cecilia Moreau, durísima contra Aracre

Jorge Macri y Fernán Quirós 'mano a mano' por la precandidatura

María Eugenia Vidal se baja de las presidenciales en JxC