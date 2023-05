"Mi Ley": El polémico rap sobre Javier Milei y "la casta"

image.png

“¿Alguien me explica qué le ven estos pibes jóvenes a Javier Milei?”.

Y algunos libertarios le respondieron a Chouza.

"La pregunta es: ¿Por qué no lo podes ver vos? El Pueblo lo ve, vos no... el problema está en vos y no es falacia AdPopulum. La misma canción te lo explica Chouza NO TE PODES HUMILLAR ASÍ!! Ya me das lástima campeón"

"La revolución es libertaria sergio, estas a tiempo de cruzar de bando"

"Para empezar, que no está condenado por causas de #corrupción."

El rap y el liberalismo van de la mano en las redes:

El fenómeno del rap libertario no es nuevo ni exclusivo de Argentina. En otros países, como Estados Unidos o España, también hay raperos que apoyan al liberalismo económico y político, como Eric July o Frank T.

Sin embargo, en el contexto local, llama la atención que un joven de una villa se identifique con un candidato que propone reducir el gasto público, eliminar los subsidios y bajar los impuestos.

Perdon si te molesta - Rap Libertario (Corriente Libertaria)

¿Se trata de una moda pasajera o de una tendencia en crecimiento? ¿Qué motivaciones tiene este sector de la juventud para adherir al discurso de Milei? ¿Qué impacto puede tener este fenómeno en el escenario electoral?Estas son algunas de las preguntas que surgen ante este hecho cultural que desafía los estereotipos y las etiquetas.

Además de que el fenómeno de los libertarios no deja de crecer en las redes cada vez más.

