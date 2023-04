Gustavo Petro / Joe Biden y la zanahoria para Nicolás Maduro

Pero la cumbre del martes reveló al menos 2 cambios en el panorama diplomático. Ahora, la vecina Colombia está tomando el asiento delantero para tratar de hacer avanzar las negociaciones. Y USA hizo la declaración pública más clara de su historia diciendo que estaba abierto a levantar gradualmente las sanciones a Caracas si se cumplían garantías electorales no especificadas.

“Creo que la Administración de Biden entiende que la única forma de impulsar estas conversaciones es poner el alivio de las sanciones sobre la mesa de manera significativa”, dijo Geoff Ramsey, miembro principal del Atlantic Council, a Foreign Policy. (...)".

US$ 240.000 millones

Ahora, vayamos a Caracas, en la pluma de Oscar Doval:

"(...) Las sanciones son un claro impedimento para que las multinacionales petroleras y los capitales foráneos regresen a Venezuela, ya que el riesgo de realizar cualquier intercambio comercial con nuestro país podría tener como consecuencias serios vetos que los distanciaría del mercado global. Por lo tanto, mientras no se otorguen licencias o autorizaciones explícitas de Estados Unidos a las empresas que quieren trabajar con nuestro país, o, las sanciones en su conjunto sean levantadas, no podemos esperar mejoras estructurales o de fondo de la economía nacional.

¿Han servido las sanciones?

La respuesta es sencilla: ¡No!

Las sanciones del Departamento de Estado estadounidense tenían como objetivo generar un cambio político en Venezuela. Durante largo tiempo actores de la oposición radical venezolana hicieron lobby en Washington para que tanto políticos como empresarios oficialistas fueran sancionados. En 2015 comenzaron las primeras sanciones, que se recrudecieron en 2017 y se consolidaron en 2019, logrando aislar a Venezuela del sistema financiero internacional y del mercado global.

Los resultados están a la vista, las sanciones no han producido cambio político alguno, y, por añadidura, han sido un factor clave en la perpetuación de una crisis económica y humanitaria de grandes dimensiones que nos afecta a todos los venezolanos.

Las sanciones resultan una camisa de fuerza que solo nos permite sobrevivir a duras penas como nación y que nos impide hacer uso de todos los recursos naturales con los que contamos para venderlos libremente a nivel internacional. Tanto el petróleo, como otros minerales, tienen que ser comercializados a escondidas, a un precio de descuento muy importante, lo que afecta la balanza comercial venezolana.

Se estima que desde el 2015, por efecto de las sanciones, Venezuela ha dejado de percibir casi US$ 30.000 millones anualmente. La cifra que en su conjunto podría alcanzar los US$ 240.000 millones a la fecha, bien pudo evitar llegar a los niveles de depauperación económica y social en los que está sumida Venezuela. Y ello, sin ver cambios políticos de ningún tipo, lo que era el objetivo inicial de las sanciones.

El 80% de los venezolanos estamos en contra de las sanciones porque tenemos verticalmente claro que no afectan al gobierno, ni benefician a la oposición -si esta existe-. Contrariamente, nos impiden tanto a nivel público como privado, cualquier posibilidad de hacer vida en el mercado internacional. No obstante lo dicho, el pueblo venezolano no ha sido escuchado por los que nos sancionan, Estados Unidos y los radicales de la oposición. Muy mal debe estar el orden mundial, si el clamor de la mayoría de un país no es escuchado. (...)".

Debilidades

Tanto las estrategias de USA como las de Colombia parecen implicar comprometerse con Venezuela en lugar de evitarlo para forzar la salida de Maduro, un enfoque que fracasó en 2019.

Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela no asistieron a la conferencia del martes, aunque algunos se reunieron con Petro antes. La oposición misma está cambiando, ya que los candidatos hacen campaña para una primaria presidencial del 22/10 para elegir quién se postulará contra Maduro el próximo año. Si bien las conversaciones de la Ciudad de México podrían afectar cuán libres y justas sean las elecciones, los politólogos también han enfatizado que la organización interna de la oposición, o la falta de ella, será fundamental para su desempeño.

La oposición de Venezuela tiene trabajo por hacer, dijo a Foreign Policy la politóloga e investigadora de la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez Morales: “La oposición no tiene una coalición que haya abordado '¿Cuál es el tipo de programa que queremos?' '¿Cuál es nuestra narrativa?' '¿Cómo vamos a estructurar la economía?'."

Catherine Osborn:

"La oposición ni siquiera estaba unificada en cómo comprometerse con Petro en torno a la conferencia del martes. Mientras que una coalición de algunas facciones de la oposición envió a un representante para reunirse con él el fin de semana pasado, la figura de la oposición Juan Guaidó intentó cruzar a Colombia a través de su frontera terrestre el lunes para asistir a la conferencia, pero fue expulsado rápidamente del país. Jiménez sugirió que la comunidad internacional podría llegar a “condicionar el apoyo a que [la oposición] repare sus relaciones”.

Las próximas semanas mostrarán si la cumbre de Petro produce algún progreso. Abundan los cínicos: algunos argumentan que Petro está tratando de hacer que su amistad con Maduro parezca basada en principios; otros dicen que la nueva estrategia de compromiso deUSA no se trata de un cambio democrático, sino del hambre de Washington por más petróleo en el mercado internacional. El titular de Asuntos Exteriores de la UE, por su parte, mencionó la posibilidad de un acuerdo de gas natural UE-Venezuela en una entrevista con el diario español El País posterior a la conferencia del martes.

A pesar de la incertidumbre, dijo Ramsey, incluso un progreso parcial en el camino de la negociación sería muy significativo: "Es imposible exagerar la importancia de este acuerdo humanitario" considerando las condiciones sobre el terreno. Más del 81% de los hogares venezolanos viven por debajo del umbral de la pobreza , según una encuesta del año pasado."

Dinero 2024

Carolina Briceño -conocida por sus diferencias con el régimen de Nicolás Maduro-:

"(...) Los contactos para este encuentro se iniciaron de manera secreta en septiembre 2022 en Estados Unidos. El gobierno de Petro delegó en el canciller Leyva los acercamientos con la delegación de Maduro, mientras que el embajador colombiano en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, realizó las conversaciones con representantes de la oposición.

"Hubo conversaciones con casi todos, excepto con Julio Borges y María Corina Machado. Con ella porque no dio tiempo", comentó una fuente cercana a las gestiones. Entre los encuentros exploratorios habría habido reuniones incluso con Leopoldo López, Carlos Vecchio y Miguel Pizarro, según la fuente.

Las primeras exigencias de Maduro se habrían centrado en levantamiento inmediato de las sanciones, pero habría ido “bajando el tono” y su principal petición finalmente fue los recursos que señala que Estados Unidos le tendría represados: US$ 3.150 millones.

El dinero sería para que se inyecte en un Fondo de Solidaridad, que no administraría directamente Maduro, pero del cual sí podría establecer la prioridad de los programas sociales a los que deberían destinarse esos recursos.

La inyección de dinero, si se cumple la petición de Maduro, llegaría muy cerca del proceso electoral de 2024 y podría causar una idea de bienestar entre los beneficiarios de los programas sociales a los que el gobierno de Maduro decida que deben destinarse esos fondos.

En las conversaciones informales se conoció que un sector del gobierno de Petro tendría la convicción plena de que el chavismo ganará en las próximas elecciones. De ahí el interés de que la comunidad internacional se comprometa a respetar el proceso electoral y los resultados que este arroje, porque de esa forma no habría posibilidad alguna de un nuevo desconocimiento internacional de su legitimidad.

Acordar la entrega de esos recursos sería uno de los puntos que se prevé más complejo, pero que funcionarios cercanos a la organización de la cumbre creen que podría avanzar, incluso “por partes”, como una muestra de disposición a que el diálogo tenga el final deseado: elecciones con condiciones y garantías de respeto por todas las partes.

Mientras algunas pocas fuentes en horas de la tarde se acercaron al espacio de los periodistas y sonreían asegurando que ya había “humo blanco”, se presentaron falsos anuncios de que el encuentro ya había culminado y una delegación bajaría de inmediato a ofrecer declaraciones.

No bajaron a la sala de prensa y los asesores y funcionarios que habían hecho presencia en el salón recibieron mensajes y regresaron a la otra ala del edificio, donde probablemente ya el humo no se veía tan claro.

La breve declaración final del canciller Leyva se demoró unas 2 horas más. Nunca hubo explicación sobre qué pasó en ese lapso de tiempo para que el cierre de las 15:00 fuese pospuesto y el silencio retornara al recinto, tranquilidad que solo era interrumpida por los truenos del aguacero que caía en Bogotá y por las conversaciones que mantenían los periodistas. (...)".

