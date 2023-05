Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Milei

Consultado para esta nota, Massa negó el diálogo y la reunión:

—Hace siete meses que no hablo con él. Nos tiroteamos mal.

Pero Rodríguez Larreta ratifica la versión y añade precisiones. El encuentro fue hace tres semanas y la discusión se produjo después, cuando un periodista, habitual vocero de la embajada de Estados Unidos, llamó al jefe de gobierno para pedirle confirmación.

—Jaja. Está blefeando— cerró Massa. (Con un neologismo derivado de bluf, del inglés bluff, que según la Real Academia Española significa "fanfarronada, acción intimidatoria hecha por quien no cuenta con los medios para cumplir su amenaza".) (...)".

En verdad, hayan hablado o no, la centroizquierda con la que se identifica Verbitsky, no tiene precandidato presidencial, se va del poder luego de haber destruido la Argentina, y lo que viene es de centroderecha. Cualquiera sea el ganador de las elecciones, hay posibilidades de diálogo entre una lista de dirigentes que integran Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y Gerardo Morales. Obviamente también Gustavo Valdés, Sergio Uñac, Martín Lousteau, Martin Llaryora, Diego Santilli, Martín Menem, Juan Manuel Urtubey, Gustavo Posse, Pedro Puerta, María Eugenia Vidal, Eduardo De Pedro, Martín Insaurralde, Facundo Manes....

En cuanto a la idea de que con Milei la sociedad argentina queda desestabilizada y los libertarios instalan el caos, proviene del más reciente discurso de Cristina Fernández de Kirchner, temerosa de que el FdT llegue en 3er. lugar en las PASO de agosto.

Pero el concepto clave es que la Grieta no tiene futuro porque la Grieta es representada por CFK y Mauricio Macri, los 2 políticos profesionales con imagen pública más negativa. Ambos dentro de sus respectivos espacios se presentan como los 'líderes históricos' pero son garantía de derrota en una elección.

En el caso de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta le marcó el límite a Macri.

En el caso del FdT, Alberto Fernández no lo hizo a CFK cuando tuvo su oportunidad. Hoy día quienes podrían hacerlo prefieren que la derrota electoral se lleve a CFK a El Calafate, en vez de tener que poner ellos el cuerpo.

En la Grieta también aparecen Máximo Kirchner y Patricia Bullrich.

Macri y CFK Mauricio Macri y CFK: Adiós a la Grieta como proceso sociocultural de los recientes 20 años.

Novedades

A propósito de Patricia Bullrich, novedades en Página/12 con la firma de Irina Hauser:

"La secretaria de Gerardo Milman que declaró el año pasado que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, se presentó sorpresivamente el viernes en Comodoro Py y pidió dar testimonio por tercera vez en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Allí reveló, entre otras cosas --según pudo reconstruir Página/12-- que en realidad no había vaciado el teléfono por voluntad propia sino que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio, que todavía era jefe de campaña de la precandidata presidencial. Ese mismo día, horas antes, CFK había anunciado que recusaría a la jueza a cargo de investigar el atentado, María Eugenia Capuchetti, y ponía el foco en la falta de avances en la "pista Milman", uno de los posibles caminos para rastrear si hubo algún autor/a intelectual del disparo que de milagro falló.

La testigo en cuestión es Ivana Bohdziewicz, una de las colaboradoras que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando otro funcionario del Congreso lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa" dos días antes del atentado. La otra que estaba allí es Carolina Gómez Mónaco, la exmiss Argentina que en 2017 fue nombrada pese a su falta de antecedentes para dirigir la Escuela de Inteligencia del Delito de la gestión Bullrich-Millman en el Ministerio de Seguridad.

Ivana fue echada de las oficinas de Milman a comienzos de enero, pero su compañera sigue ahí. Desde hacía varios días que quería declarar ante el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada ahora la causa. En su nombre se presentó el martes pasado un abogado con la petición formal para declarar, pero le dijeron que el fiscal estaba por tomar licencia, y que les parecía conveniente esperar a su vuelta. El miércoles le llegó una citación para el 10 de mayo.

Justo había reaparecido Gómez Mónaco después de tres meses, con mensajes donde le preguntaba cómo estaba y le decía, en tono de amiga, que quería verla.

Cuando aún el el escrito donde Bohdziewicz solicitaba ampliar su testimonio no estaba cargado en el sistema de tribunales, Gómez Mónaco le habría empezado a mandar mensajes ya en otro tono y como si se hubiera enterado de su pedido a la fiscalía: "¿Ahora qué querés declarar?" Le advirtió que un tal "Diego", que sería un abogado cercano a Bullrich, estaba pidiendo explicaciones y le reenvió un audio de él. Este hombre es quien, al parecer, las asesoró desde que fueron convocadas a dar testimonio. "No me traiciones", le habría advertido también su ex compañera.

Bohdziewicz entendió todo esto como una intimidación, no quiso esperar más y fue directo a Comodoro Py, a la mesa de entradas de la fiscalía. Le dieron algunas vueltas pero al final le tomó el testimonio la fiscala Alejandra Mangano, que subroga a Rívolo en estos días. A ella le dejó los mensajes y audios en cuestión para que sean analizados. (...)".

PATRICIA BULLRICH.jpg Patricia Bullrich no sólo tiene su fundación intervenida por el IGJ sino también ahora regresa una causa judicial.

El Plan C (de Cristina)

Un aporte interesante a la lectura dominical lo hace Fernando Cibeira en El Destape: En el FdT, si falla el Plan A y no aparece el plan B, hay que potenciar el plan C: ¿...?

"(...) Nadie cuestiona a Massa, ni siquiera sus posibles competidores en la interna. Es evidente que hace todo lo que está a su alcance, pero sólo sirvió para que –por ahora- no salte todo por el aire. Es un resultado intangible, difícil de valorar. Lo que se nota a simple vista es que la inflación no bajará como había prometido y que el Banco Central no para de perder reservas, con lo que la situación del dólar sigue entre algodones. “No hay muchas vueltas, hay 20 mil millones de dólares que no están”, graficaba un importante funcionario respecto a las letales consecuencias de la sequía.

Economía tiene una sala adaptada para los periódicos zoom de sus funcionarios con el staff del FMI. El organismo estaría de acuerdo en adelantar US$ 10.600 millones correspondientes a los próximos desembolsos, pero hay diferencias en cuanto a las condiciones: discuten en los términos que llegará, si en DEGs o en billetes, y si es necesario una devaluación más acelerada. El viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur iban a viajar a Washington la semana pasada, pero la visita se fue postergando. Una señal de que la cosa viene lenta. (...)

Cuando Cristina arregló con Massa sobre su llegada al ministerio de Economía con funciones extra quedó establecido que, si todo marchaba más o menos bien, él sería el candidato del Frente de Todos. Massa sigue con ese plan en mente y piensa en una definición lo más demorada posible, muy cerca de la inscripción de candidaturas del 24 de junio. El ministro cree que si consigue estabilizar el potro de la economía hasta esa fecha, se convertirá en el candidato de consenso del Frente de Todos. En esa línea, ya consiguió el apoyo de algunos gobernadores, de la CGT y de organizaciones sociales.

En su entorno descartaban competir en una PASO con varios candidatos que saquen poco. "Si hacemos eso quedaría Milei como el gran ganador porque sería el que más votos obtendría individualmente. Si va Sergio solo, asegurando el piso del peronismo, quedaría fortalecido para la elección general", imaginaban en Economía en plan ideal.

La cuestión es que, justamente, en el Instituto Patria ya casi nadie cree que Massa pueda garantizar el piso del peronismo unido. La inflación que se conocerá el viernes, sequía de por medio, será más del doble que aquel tres y algo que el ministro supo prometer en otro momento. Pero tampoco la idea de "estabilidad" que busca instalar ahora se ve plasmada, con la angustiosa búsqueda de fondos por el mundo y un mercado financiero que no da ninguna garantía. En el Patria comenzaron a evaluar alternativas. La cuestión es que, justamente, en el Instituto Patria ya casi nadie cree que Massa pueda garantizar el piso del peronismo unido. La inflación que se conocerá el viernes, sequía de por medio, será más del doble que aquel tres y algo que el ministro supo prometer en otro momento. Pero tampoco la idea de "estabilidad" que busca instalar ahora se ve plasmada, con la angustiosa búsqueda de fondos por el mundo y un mercado financiero que no da ninguna garantía. En el Patria comenzaron a evaluar alternativas.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, intensificó sus apariciones. (...)

insaurralde wado.jpeg Wado de Pedro visita a Martín Insaurralde pero El Destape prefiere insistir ante CFK porque con Wado sale Daniel Scioli a la PASO.

El viernes se reunió con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, el hombre de Máximo Kirchner en la gestión de Axel Kicillof. Por otro lado, cada vez más equipos vinculados al Patria están trabajando para Wado, tanto técnicos como de comunicación. En caso de que Wado sea el elegido, estimaban que no conseguiría reunir apoyos suficientes para convertirse en el candidato de consenso y que tendría que competir en las PASO contra Scioli. (...)

Pero, al compás de la profundización de la crisis y de lo que todavía queda por recorrer hasta el momento de las elecciones, en el Patria son cada vez más los convencidos de que Wado no es el candidato indicado para representar al espacio y que a Cristina no le quedará otra que presentarse para asegurar un resultado decoroso. (...)

Desde hace tiempo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof es uno de los principales impulsores de la postulación de Cristina. Por un lado, porque si la vice no se presenta hay voces en el kirchnerismo -una es la de Máximo Kirchner- que entienden que el candidato que mejor la representaría sería él y Axel está totalmente resuelto a ir por la reelección en la Provincia. (...)

Por fortuna para el oficialismo, en Juntos por el Cambio también tienen que resolver sus cuestiones internas. (...)".

--------------------------

