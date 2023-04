"Quiero irme a Venezuela pero no me dejan"

Según Acnur, agencia de la ONU para los refugiados, en su mayoría son venezolanos aunque también hay colombianos y haitianos en esa frontera, y hay menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, con el objetivo de cruzar Perú para iniciar el regreso a Venezuela.

Sin los documentos pertinentes, las autoridades peruanas no les permiten el ingreso y en Chile tampoco los quieren recibir de vuelta. Sin posibilidad de avanzar o retroceder, muchos acampan a la intemperie.

Es un lugar que "está extermadamente sucio, con mucha basura y moscas. No hay baños o puntos de hidratación. Muchos niños están enfermando del estómago", denunció uno de los informes de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO).

"No hay respuestas de las autoridades y es imposible acercarse a las ventanillas (migratorias) para hacer un trámite", explicó Lorena Zambrano, vocera de la AMPRO en Tarapacá, Chile.

Según Acnur, estas personas "están sin alimentos, agua, alojamiento o asistenciasanitaria" en una zona que es conocida por sus condiciones climáticas extremas.

"Que nos digan que por diez años no podemos regresar a Chile ni a Perú, nosotros lo hacemos. Pero esperar aquí una semana, dos semanas… Yo tengo a mi hijo (conmigo) y esto no lo quiero para él como madre. Nos encontramos entre la espada y la pared", dijo la venezolana Yosier Canelón a la agencia Reuters.

Incidentes

Los migrantes han bloqueado la carretera que va desde Perú hacia Chile con bolsas de basura y ropa.

La policía peruana intentó desalojar a los migrantes que bloqueaban la carretera, pero estos respondieron lanzando bolsas de basura y piedras.

El gobierno peruano ha desplegado soldados a lo largo de 12,5 kilómetros de la frontera para apoyar a los agentes policiales en 12 puntos críticos de la zona, desde el hito número 1 hasta el 15.

Manuel Monsalve, subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, resaltó que “el objetivo principal de fondo es crear un corredor humanitario desde Chile para que estas personas logren volver a su país”.

El Superintendente de Migraciones peruano, Armando García, informó que los casos más complicados suelen ser en familias donde los padres son extranjeros indocumentados, pero los hijos son nacidos en Chile y figuran como chilenos. “Cuando se trata de menores es un tema muy complicado. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con las normativas respecto al ingreso de ciudadanos de todas las nacionalidades al Perú”.

Colombia / Guatemala

Pero también hay venezolanos queriendo salir hacia USA. Washington DC busca evitar que miles de migrantes crucen la peligrosa región del Darién para intentar cruzar de forma irregular la frontera sur estadounidense o presentar una solicitud de asilo a las autoridades.

Estos nuevos centros podrán atender las solicitudes de entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes.

Lo han solicitado organizaciones internacionales tales como Acnur y la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Sus expertos y funcionarios estadounidenses “harán una selección previa de las personas que vienen”, según el secretario de Estado de USA, Antony Blinken.

No todos los migrantes “son elegibles” para acceder al statu-quo de refugiado o a una autorización de permanencia temporal o a un permiso de trabajo en USA.

La apertura de los centros se acelera ante el final del Título 42, la norma dictada durante la pandemia de COVID-19 que le permitió a las autoridades fronterizas extraditar a más de 2,5 millones de migrantes alegando razones sanitarias.

Entre las medidas exploradas por Washington DC hay una eventual ampliación del programa de reunificación familiar, hoy día sólo para haitianos y cubanos.

Criminales

A mediados de abril, los gobiernos de USA, Colombia y Panamá anunciaron una campaña de 2 meses para acabar con el tráfico de migrantes por la peligrosa selva del Darién y reducir el flujo migratorio irregular.

Un informe de autoridades panameñas y colombianas en coordinación con Acnur ubicó más de 13 puntos donde hay riesgo de reclutamiento forzado, peligro por redes de trata de personas y presencia de grupos armados.

Las 3 principales (Capurganá–Canaán Membrillo; Capurganá–Carreto/Caledonia/Mamimulo; y Acandí–Bajo Chiquito) tienen una duración de entre 3 a 7 días. Si se viaja con niños o ancianos la travesía se puede extender de 10 a 15 días.

Un monitoreo de protección fronteriza realizado por Acnur en Panamá señaló que 3 de cada 10 migrantes que cruzan por Darién han experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su viaje por la selva. Las formas más comunes de agresión han sido el robo (37%), las estafas (38%); el abuso o maltrato (36%) y amenazas físicas (18%).

Katie Tobin, directora de Asuntos Transfronterizos de USA, dijo que "el enfoque va a ser en los actores criminales transnacionales, en los cárteles" que "son los mismos actores que mueven las drogas hacia corredores", pero ahora "están moviendo migrantes".

Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo al medio venezolano TalCual que lo preocupante es que los migrantes ahora terminen más expuestos a abusos por parte de las autoridades.

Meyer:

Médicos Sin Fronteras: entre abril de 2021 y julio de 2022 se registraron más de 400 casos de abuso sexuales contra migrantes en ese cruce migratorio. 120 ocurrieron solo en el 1er. semestre de 2022.

Rachel Schmidtke, abogada para América Latina en la ONG Refugees International, explicó que paramilitares y traficantes de personas en esas rutas que conducen al Darién se han convertido en "estructuras con mucho poder".

Ella advirtió:

