El impactante poema del venezolano que ganó Premio Cervantes

En la actualidad vive en Caracas, se considera defensor de la democracia, "amigo" de don Quijote y Sancho Panza; y es uno de los escritores más importantes de la lengua hispana.

Cadenas ha recibido galardones internacionales como el Premio Federico García Lorca de Poesía en 2016, el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2009 y el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en 1985. Y ahora es el flamante ganador del Premio Cervantes 2022.

Premio Cervantes 2022

La entrega del Premio Cervantes tuvo lugar el pasado lunes 24 de abril, en la Universidad de Alcalá de Henares, pocos días después de que Rafael Cadenas cumpliera 93 años.

Cadenas es el único venezolano que ha conseguido el premio que en el pasado recayó en Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, Elena Poniatowska, Ida Vital, Cristina Peri Rossi y Sergio Ramírez. El valioso galardón es otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

El jurado del Cervantes, que anunció la decisión en noviembre de 2022, destacó la "vasta y dilatada" obra literaria de Cadenas.

"Tiene la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua”, expresaron, según CNN.

Además, destacaron que la obra del poeta venezolano "demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras”.

Libros y poemas de Rafael Cadenas

En la vasta obra de Rafael Cadenas se encuentran los libros Cantos iniciales, Una isla, Los cuadernos del destierro, Falsas maniobras, Intemperie, Memorial, Amante, Dichos, Gestiones, Antología y Poemas selectos.

Mientras, entre los poemas más destacados de Rafael Cadenas, figuran principalmente “Derrota” y “Fracaso”, los cuales resaltan la sinceridad del autor y la importancia de perseverar, una y otra vez.

"Derrota" es para muchos su obra más reconocida. La escribió en un momento oscuro de su vida. Durante un período depresivo a los 32 años. Y aunque ahora asegura que ya no piensa como lo refleja el poema, sigue siendo uno de sus creaciones más icónicas.

Por eso, he aquí el poema completo del primer Premio Cervantes venezolano, Rafael Cadenas.

"Derrota"

Yo que no he tenido nunca un oficio

que ante todo competidor me he sentido débil

que perdí los mejores títulos para la vida

que apenas llego a un sitio ya quiero irme (creyendo que mudarme es una solución)

que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos

que me arrimo a las paredes para no caer del todo

que soy objeto de risa para mí mismo

que creí que mi padre era eterno

que he sido humillado por profesores de literatura

que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada

que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida

que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo

que tengo vergüenza por actos que no he cometido

que poco me ha faltado para echar a correr por la calle

que he perdido un centro que nunca tuve

que me he vuelto el hazmerreír de mucha gente por vivir en el limbo

que no encontraré nunca quién me soporte

que fui preterido en aras de personas más miserables que yo

que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición

que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo («Ud. es muy quedado, avíspese despierte»)

que nunca podré viajar a la India

que he recibido favores sin dar nada a cambio

que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma

que me dejo llevar por los otros

que no tengo personalidad ni quiero tenerla

que todo el día tapo mi rebelión

que no me he ido a las guerrillas

que no he hecho nada por mi pueblo

que no soy de las FALN y me desespero por todas esas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable

que no puedo salir de mi prisión

que he sido dado de baja en todas partes por inútil

que en realidad no he podido casarme ni ir a París ni tener un día sereno

que me niego a reconocer los hechos

que siempre babeo sobre mi historia

que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento

que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo

que no lloro cuando siento deseos de hacerlo

que llego tarde a todo

que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas

que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable

que no soy lo que soy ni lo que no soy

que a pesar de todo tengo un orgullo satánico aunque a ciertas horas haya sido humilde hasta igualarme a las piedras

que he vivido quince años en el mismo círculo

que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado

que nunca usaré corbata

que no encuentro mi cuerpo

que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío una frescura nueva, y obstinadamente me suicido al alcance de la mano

me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final.

