El lugar de Venezuela que la NASA teme que desaparezca

Venezuela tiene glaciar, aunque muchos no lo crean, pero no se sabe cuánto tiempo más podrá resistir. Se trata del glaciar del Pico Humboldt, al que algunos llaman 'el último glaciar en pie en Venezuela'. El destino de este glaciar es inevitable. Todo parece indicar que desaparecerá. Lo sugiere la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y también National Geographic. Los científicos creen que, si bien ya no se puede hacer nada por el glaciar del Pico Humboldt, aún hay tiempo para salvar otros glaciares. Pero, veamos más sobre el glaciar del Humboldt.