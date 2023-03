El nuevo negocio de Miss Universo Venezuela, Amanda Dudamel

En ese sentido, la venezolana ha compartido en su Instagram, donde tiene más de 1.3 millones de seguidores, todo lo relacionado con su nuevo negocio.

Estamos a muy pocos días del lanzamiento, de verdad, con el corazón a millón. La emoción a todo dar. Seguiremos con sorpresas. Estamos a muy pocos días del lanzamiento, de verdad, con el corazón a millón. La emoción a todo dar. Seguiremos con sorpresas.

La organización Miss Universo también se hecho eco del emprendimiento de Amanda Dudamel. En sus historias de Instagram publicaron un video en el que la venezolana revela la fecha en que estarán disponibles sus productos: 19 de marzo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCpyNRa8DShr%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAwqtaSIrqMqpQU1Nbam22MRJEBwyx2kZALZB8gBiSKYUlZAOXXRLOxABxBHJGUTfmQacpndYsUGpPM014a8zwgQkFZBYjlZBLBdql5rrclUWsOwOlKeUz2YhZBfjE2ebZAwpZBzI1QOMaECsZARnvRAFzIeZBZAMh8RfPlBt8ZCotLGkR4IVJthf94ZD View this post on Instagram A post shared by Amanda Dudamel (@amandadudamel)

El lanzamiento será desde Santo Domingo. Y, como era de esperarse, los fans de Amanda Dudamel no han tardado en reaccionar: "contando las horas para obtener uno de esos pañuelos", "yo quiero uno", "muestra que no necesita una corona para brillar", "las quiero todas", "qué sigan los éxitos y las bendiciones", "no puedo esperar".

Asimismo, surgieron comentarios de que aparentemente la nueva tienda de Amanda Dudamel fue la razón por la que tuvo que decir que no a una invitación de la organización Miss Universo para la gira por el mundo junto con las otras finalistas, incluyendo R'Bonney Gabriel, ganadora del concurso en 2022.

¿Qué estudió Amanda Dudamel?

Este nuevo negocio de Amanda Dudamel está completamente ligado a su carrera, a su pasión. En ese sentido, algo que muchas personas se preguntan es qué estudió Amanda Dudamel.

Amanda Dudamel tenía 17 años cuando llegó a Italia a estudiar diseño de moda. La reina de belleza cursó sus estudios en el Instituto Europeo di Design en Roma e hizo una especialización posterior en moda sostenible en el London College of Fashion.

En un material publicado por la organización Miss Universo, Amanda dijo cómo reaccionaron sus padres a la hora de comunicarles que quería ir a estudiar a Italia. Ella aseguró que su familia la apoyó en todo lo que se propuso. Y aún sigue siendo así.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCp3bCBXDI13%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAwqtaSIrqMqpQU1Nbam22MRJEBwyx2kZALZB8gBiSKYUlZAOXXRLOxABxBHJGUTfmQacpndYsUGpPM014a8zwgQkFZBYjlZBLBdql5rrclUWsOwOlKeUz2YhZBfjE2ebZAwpZBzI1QOMaECsZARnvRAFzIeZBZAMh8RfPlBt8ZCotLGkR4IVJthf94ZD View this post on Instagram A post shared by Amanda Dudamel (@amandadudamel)

Amanda Dudamel y Made in Petare

Pero, Amanda Dudamel también participa en otros negocios de la moda. En su cuenta de Instagram se lee que es fundadora de Made In Petare, una marca que ofrece productos (como bolsos y carteras) que generan un impacto socialmente sostenible.

Ella fue la mente maestra detrás de la nueva colección de Made in Petare, que lleva por nombre 'Caribe', una propuesta llena de color como el caribe venezolano.

“Estamos de estreno con nuevos colores y nueva colección, pero el propósito sigue siendo el mismo”, comentó la reina de belleza, según últimas Noticias.

Made in Petare se ha consolidado como una marca de complementos con un claro objetivo solidario. En su sitio web indican que con la compra de algún producto ayudas a alimentar a niños en situación de pobreza y a madres solteras en Petare, uno de los barrios más grandes y pobres de Latinoamérica.

-----------------------

Más contenido de Urgente24

Primarias bolivarianas serán con nueva crisis de la economía

Preparando una salida para la Venezuela encerrada

Midió más de 120 metros y sería récord Guinness de Venezuela

10 playas de Venezuela que son furor en TripAdvisor

Inesperado: Nominación ilusiona a Venezuela en estos premios