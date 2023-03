Primarias bolivarianas serán con nueva crisis de la economía

“En un momento en el cual están aumentando las exportaciones petroleras de la compañía Chevron, ya va cerca de 100.000 barriles por día, también han salido cargamentos de otras compañías petroleras”. Sin embargo, según él, Nicolás Maduro está atesorando el dinero para la campaña electoral de las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Plata tienen, lo que pasa es que Maduro no quiere dar el aumento salarial. Maduro tiene dinero y lo tiene escondido, preparándolo para la campaña, esa es la verdad. Plata tienen, lo que pasa es que Maduro no quiere dar el aumento salarial. Maduro tiene dinero y lo tiene escondido, preparándolo para la campaña, esa es la verdad.

Víctor Álvarez, economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, sostiene que una de las fuentes para aumentar el salario mínimo de la nómina pública consiste en sustituir el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que impone una alícuota de 3% a las operaciones comerciales o financieras que ocurran en moneda extranjera en Venezuela, por un impuesto al Débito Bancario “destinando los ingresos a un fondo para pagar únicamente salario mínimo a la nómina de educación y salud”.

Pero lo más grave es la escasez de medicamentos, que al cierre de enero de 2023 alcanzó a 31,7% de las necesidades, según un boletín difundido por la ONG Convite.

La organización no gubernamental, que hace un seguimiento a la disponibilidad y acceso a estos fármacos en Caracas y en 18 de los 23 estados del país, determinó que la escasez es crítica para tratar enfermedades y las 3 morbilidades con mayor escasez "continúan siendo"

las convulsiones, con 39,9%;

infecciones respiratorias agudas, con 38,2%; y

la depresión, con 35,9%.

La ONG señaló que las ciudades en las que es peor la ausencia de estos fármacos son

Caracas, con 67, %,

San Fernando de Apure con 55,5%, y

San Juan de Los Morros, con 40,1%.

Es evidente que la competencia opositora tendrá que considerar la nueva explosión de la economía y, sin duda, presentar modelos creíbles de recuperación.

https://twitter.com/conviteac/status/1633263728249430020 #7Mar | Durante enero de 2023, el Índice de Escasez de Medicinas fue de 31.7 %.



Las convulsiones, infecciones respiratorias agudas (IRAS) y depresión fueron las morbilidades con mayor porcentaje de desabastecimiento #ConviteXLaSalud pic.twitter.com/V3AcC3ZU72 — Convite A.C (@conviteac) March 8, 2023

Machado

María Corina Machado, exdiputada de 55 años cuya empresa siderúrgica de su padre, Sivensa, fue expropiada por el difunto Hugo Chávez, ha ganado popularidad y es precandidata.

Ella gestionó operó un grupo sin fines de lucro dedicado a la transparencia electoral antes de ingresar al Congreso, proviene de una familia adinerada, pero tiene un estigma: en 2018 pidió un boicot completo electoral, diciendo que no tenía sentido participar en el sistema manipulado por el PSUV. Ahora cambió su discurso y busca aliados cabalgando sobre encuestas que le atribuyen popularidad.

Los rivales de Machado en la oposición, incluido Manuel Rosales, el gobernador del estado de Zulia que registró casi el doble de su nivel de apoyo en una encuesta de Datanálisis de noviembre, se encuentran a la izquierda de Machado, acusada por la Administración Maduro de simpatizar con una eventual intervención militar estadounidense en 2019 y 2020.

Es muy raro que de un Gobierno autoritario se pase al otro extremo sin pasar por una transición. Pero Machado lo cree posible.

Ella necesita convencer a los seguidores de una coalición fracturada, y dominada por partidos de izquierda, de que un derechista que quiere privatizar la industria petrolera podría acabar con el movimiento autocrático conocido como chavismo.

https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1632371982409822208 Es LA tragedia, Carlota. Medida en ingreso es brutal; expresada en vidas es escalofriante.

Cuántos niños venezolanos crecen sin nutrición, salud, educación y sin sus mamás? Qué futuro les espera si no paramos esto? No hay indicador económico que exprese esta tragedia. https://t.co/4tCLzvaBti — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 5, 2023

Henrique Capriles

Durante el acto del Comité Político Nacional de Primero Justicia (PJ), realizado en el Parque Trini en el municipio Baruta, esta fracción de la oposición afirmó que el exgobernador Henrique Capriles ganará los comicios del 22/10/2022.

¿Otra vez Capriles? Sí, él afirma que puede ganarle a la gran candidata Machado aún cuando los simpatizantes de ella le acusan de funcional a Nicolás Maduro, blablablá.

Tras su proclamación y agradecer a sus contrincantes dentro del partido, Henrique Capriles aseguró que "ésta no es la misma Venezuela de años atrás, pero las causas no se ponen viejas ni son una moda. Nuestra causa es la justicia que no significa ni revancha ni odio. Cuando hablamos de encontrarnos es porque yo creo en el encuentro."

La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, afirmó que "sin ningún tipo de retórica y demagogia" el partido tiene 3 pilares fundamentales: "las mujeres, los jovenes y las regiones."

La dirigente tachirense Karim Vera dijo: "Tenemos un partido organizado en toda Venezuela y, en 2024, tendremos al próximo Presidente y ese será Henrique Capriles."

Esto último deberá confirmarlo en las próximas semanas ya que está ocurriendo un intento de Machado de quitarle gran parte de esa estructura.

https://twitter.com/DiarioTalCual/status/1634237845211627539 #EnVivo | Primerjo Justicia proclama a Henrique Capriles como su candidato para las primarias de la oposición.«Estamos listos» para trabajar por el triunfo de Capriles, aseguran desde el partido. #TalCual #ClaroyRaspao pic.twitter.com/pbQmtamG8n — TalCual (@DiarioTalCual) March 10, 2023

https://twitter.com/AsoCiudadanasVV/status/1632485298654310401 Si alguien sabe acerca del valor del esfuerzo, de la propiedad privada y del amor por la tierra son los trabajadores del campo en nuestro país.



Para ellos el mensaje de @MariaCorinaYA hoy, Día Nacional del Campesino.



pic.twitter.com/3USjBf7P3I — AsocCiudadanasVV (@AsoCiudadanasVV) March 5, 2023

https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1631320052640219140 NUEVO vídeo de #ecocidio y minería ilegal de #orodesangre en #Yapacana: 3200 hectáreas deforestadas y envenenadas con mercurio

Feudo de guerrilla colombiana que opera en sociedad con régimen @NicolasMaduro

Conjunto minero ilegal más grande de #Orinoquia según @MattFiner… https://t.co/Um5khoMKzT pic.twitter.com/JS9oSiEopA — SOS Orinoco (@SOSOrinoco) March 2, 2023

Juan Guaidó

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se presentará a las elecciones primarias para elegir un rival del presidente Nicolás Maduro en la votación de 2024.

Que Guaidó no haya surgido como el candidato de consenso es una consecuencia de la derrota que sufrió a manos de sus ex aliados cuando lo cesaron como Presidente interino. Que Guaidó no haya surgido como el candidato de consenso es una consecuencia de la derrota que sufrió a manos de sus ex aliados cuando lo cesaron como Presidente interino.

En verdad, Guaidó se enfrenta a la posibilidad de un nuevo revés.

juan guaido.jpg Juan Guaidó, un fracaso visible.

Guaidó fue promocionado como el contrapunto político de facto de Maduro desde que lanzó un audaz intento de destituirlo en enero de 2019, utilizando su entonces cargo de presidente del parlamento para declararse Presidente interino.

Aunque fue reconocido por más de 50 países, Guaidó fracasó y fue marginado cada vez más dentro de la oposición.

“Se ha decidido que Juan Guaidó sea el candidato del (partido) Voluntad Popular”, anunció durante una conferencia de prensa el coordinador político del partido, Freddy Superlano.

¿Por qué Juan Guaidó y no Leopoldo López? ¿El verdadero jefe de Voluntad Popular envía a Guaidó a inmolarse y se preserva para más adelante?

Las primarias están previstas para el 22/10/2022.

Henrique Capriles, quien perdió 2 elecciones ante el gobernante PSUV, y María Corina Machado, quien representa el brazo más radical de la coalición opositora, ya formalizaron su participación en las primarias.

--------------------

Más contenido en Urgente24

Alarmante: La ineficiencia del Estado en números

¿Quién era el asesino de los Testigos de Jehová que se suicidó?

El Grupo Clarín: "Mauricio Macri quiere ser vice de Boca"

Cosas de San Lorenzo... de monotributista a dueño de holding

Yanina Latorre: "Nancy Pazos se hizo K por Diego Santilli"