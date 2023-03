Preparando una salida para la Venezuela encerrada

(...) En esta situación, ahora sería de gran ayuda para Maduro si pudiera, como su predecesor Chávez y varios gobiernos venezolanos antes que él, utilizar las enormes reservas de petróleo y gas, así como el enorme potencial de Venezuela en la producción de energía no fósil, para obtener las divisas que se necesitan con urgencia para el presupuesto estatal. Desafortunadamente, sin embargo, debido a la falta de mantenimiento, las instalaciones de producción de petróleo han estado en tan malas condiciones en las últimas décadas que la producción es una fracción de lo que solía ser. Casi nunca se extrae gas, pero en su mayor parte se quema como un subproducto molesto de la producción de petróleo, con las correspondientes consecuencias negativas para el medio ambiente. La idea de usar fuentes de energía no fósiles aún no ha ganado aceptación en Venezuela, y si lo hizo,

Por lo tanto, la oportunidad para que países como Alemania busquen nuevas fuentes de proveedores de energía está pasando. En la actualidad, no es previsible lo que sucederá a continuación en Venezuela. ¿Volverá a salir más gente a las calles? ¿Reaccionará el gobierno con más represión, como en 2019? Esto no se puede descartar.

En cualquier caso, el gobierno interino de Juan Guaidó es historia. La nueva etapa en la relación entre gobierno y oposición estará determinada por las elecciones presidenciales anunciadas para 2024, en las que volverá a presentarse Nicolás Maduro, y de las que espera que su gobierno sea legitimado y reconocido por la comunidad internacional. Las elecciones parlamentarias y regionales regulares están programadas para 2025. Si la oposición quiere tener éxito aquí, debe estar unida y, sobre todo, desarrollar un perfil político. Las encuestas muestran que la mayoría de los venezolanos no confían ni en el gobierno ni en la oposición, pero aún desean un cambio a través de las elecciones. El requisito previo para ello, sin embargo, es que se lleven a cabo en un mínimo de condiciones justas. (...)".

En Washington DC

En USA hay debates acerca de los límites de la negociación para normalizar las relaciones entre los venezolanos, hecho esencial para recuperar el vínculo con el mundo. En America's Quarterly escribieron un análisis Juan Cruz -asesor senior en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales-; y Mark Feierstein -asesor sénior en Dentons Global Advisors-Albright Stonebridge Group y el Instituto de la Paz-. La importancia del trabajo conjunto fue que un demócrata y un republicano redactaron una propuesta para que en el Capitolio, ambos bloques legislativos tengan una visión homogénea sobre el presente y futuro de Venezuela. Vamos a una porción del trabajo:

"(...) El Congreso debe tener en cuenta varios puntos clave. Primero, la elección de gobiernos de izquierda en Colombia y Brasil no necesariamente socava la causa democrática en Venezuela, e incluso puede fortalecerla dada la influencia que los nuevos presidentes podrían tener con el régimen de Maduro.

En segundo lugar, algunos miembros del Congreso podrían estar bien posicionados para comprometerse constructivamente con el régimen de Maduro. Si bien el Grupo de Boston, una reunión informal de legisladores de Estados Unidos y Venezuela, se disolvió hace mucho tiempo como foro bilateral, algunos de los ex participantes estadounidenses mantienen contacto con sus homólogos venezolanos. La liberación en 2018 de Joshua Holt, un estadounidense encarcelado injustamente en Venezuela, se produjo gracias a la diplomacia silenciosa de los republicanos en el Capitolio.

Tercero, debe continuar el apoyo tangible al pueblo venezolano. El Congreso ha apoyado firmemente la asistencia humanitaria que Estados Unidos ha brindado hasta la fecha, lo que lo convierte en el mayor donante para los venezolanos dentro y fuera del país. El Congreso debe respaldar los esfuerzos para implementar el acuerdo humanitario alcanzado por el régimen y la oposición para destinar miles de millones de dólares en activos congelados a los programas sociales de la ONU en Venezuela.

Finalmente, el Congreso también debe acordar el apoyo continuo a los defensores de la democracia en Venezuela. Washington puede brindar apoyo logístico a la oposición para organizar unas primarias exitosas, recursos para mantener vivos a los medios independientes y combatir la desinformación y asistencia a los grupos de la sociedad civil para monitorear y educar a los votantes sobre el proceso electoral. El régimen de Maduro seguramente denunciaría tal asistencia como una intromisión, pero Washington debería ceder el paso a los activistas locales para sopesar los beneficios y riesgos de recibir apoyo del extranjero.

El asunto más difícil de resolver para los funcionarios estadounidenses será el de las garantías para los funcionarios del régimen en caso de que la oposición gane las elecciones presidenciales. Maduro y otros altos funcionarios han cometido crímenes de lesa humanidad, según lo documentado por investigadores de la ONU, y Maduro y otros altos funcionarios han sido acusados en Estados Unidos de narcotráfico y corrupción.

Sin embargo, en última instancia, Washington debería aceptar dejar que los venezolanos rindan justicia. Las figuras de la oposición que negociarían cualquier forma de justicia modificada son las propias víctimas, y los líderes de la sociedad civil hablarán al respecto. Estados Unidos debería estar listo para ceder a los acuerdos hechos entre venezolanos. (...)".

Venezuela-1.jpg La batalla por el poder ocurre en medio de una crisis que está regresando por impericia gubernamental y un escenario global difícil.

En Caracas

Pero en Caracas hay talibanes de ambos lados que intentan arrojar piedras en el camino. Obviamente que son más peligrosos los talibanes en el Gobierno que los de la oposición porque tienen presupuesto y herramientas institucionales. Es el caso de Jorge Rodríguez.

Jorge Jesús Rodríguez Gómez es médico psiquiatra, hermano de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y en el presente es el presidente de la Asamblea Nacional. Los Rodríguez han vivido del prestigio -al menos Hugo Chávez lo avaló- de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, torturado y asesinado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención el 25/07/1976 a causa del secuestro del vicepresidente de la empresa Owens-Illinois Venezuela, William Niehous.

Jorge Rodríguez amenazó este jueves, 09/03, con no firmar ningún acuerdo con la oposición si no se levantan todas las sanciones al Estado venezolano y a personas vinculadas al régimen. El propio Rodríguez integra la 'lista negra' del Departamento de Estado estadounidense.

Durante un acto televisado, Rodríguez afirmó:

Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición nacional hasta que esté 100 % libre de sanciones. Hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Obama, no lo vamos a hacer.

Según él, en noviembre de 2022 se firmó un acuerdo entre gobierno y oposición, el cual contempla la recuperación de más de US$ 3.000 millones del Estado que están bloqueados en el exterior, y todavía no se ha cumplido ese convenio, incumplimiento que demostraría que la oposición "no tiene palabra".

Sin embargo, parece más bien la búsqueda de Rodríguez de un argumento para mantener el encierro venezolano. Aún cuando fuese cierto su denuncia, el diálogo no comienza por el reproche. Y al ajedrez no se juega con las reglas del pachisi (ludo o parkase).

