Cosas de San Lorenzo... de monotributista a dueño de holding

Apenas ingresó a la comisión directiva de San Lorenzo, el joven Miró se incorporó a la sub-comisión de fútbol, que también integraban Héctor Veira, Victorio Cocco y Alfredo Weber. Es decir, se ubicó en un lugar donde se negociaban refuerzos y contratos de jugadores. De hecho, un grupo empresario del que integró parte junto a su padre llevó al 'Ciclón', entre otros, al correntino Gabriel Méndez, quien venía de jugar en Racing Club de Avellaneda y Banfield.

Pero, sin duda, la consolidación de su espacio de poder llegó cuando el joven vocal acercó al club -dicen en palcos del estadio Pedro Bidegain- a una empresa de nombre Riscall Trade S.A., que le hizo 2 préstamos al club:

US$ 480.000 y

US$ 150.000.

miro.jpg.png No es una historia de Urgente24 sino de San Lorenzo de Almagro.

Fuentes azulgranas aseguran que ya en ese momento se corría el rumor de que la empresa que prestó el dinero tenía alguna relación con Horacio Miró, el padre del joven vocal.

Lo cierto es que Juan Manuel no apareció en los papeles de la compañía. La deuda aún hoy es negociada, ya que Riscall Trade asegura que el club sólo pagó US$ 5.324 de los US$ 630.000 que le prestaron.

Actualidad

Lo que sí llamó la atención de esos dirigentes y ex dirigentes del club es que haya sido Juan Manuel Miró, dijeron ellos, quien reclamó el pago de esa deuda durante los años en que fue vocal, y no la empresa que prestó el dinero. Lo habría hecho incluso durante la gestión de Lammens-Tinelli, quienes también tienen una cercana relación con su padre.

Las múltiples relaciones políticas y los contactos en el mundo del fútbol de su padre Horacio podrían haber conseguido apalancar el éxito de Juan Manuel, que es lo que atrae a los que buscan 'money'. Vinculan a las compañías porque tienen domicilio en Avenida del Libertador 602, Ciudad de Buenos Aires, donde posee oficinas Horacio.

Ellos le cuentan vínculos con 11 empresas:

Gumba, Dulfin, ETW Trading, Gestión M, CETW Brokers, CETW, JVE Desarrollos, MY2, INV Libertad, Transporte Marítimo y Fluvial Argentino, y Cranearg.

Todas son sociedades anónimas en las que él aparecería o como presidente o en rol de director suplentes, cargos que alternaría con su hermano menor Esteban, un abogado de 27 años.

Gumba S.A. se dedica a soluciones informáticas y a servicios vinculados a la tecnología, específicamente cuestiones vinculadas a las redes, el fútbol y las apuestas.

JVE Desarrollos apunta al rubro inmobiliario.

CETW S.A. tiene como presidente a Guido Manuel Comparada, hijo de Julio Comparada, ex presidente de Independiente.

Fue Julio Comparada quien vendió a Juan Manuel Miró en 2022 la casona que éste tenía en Juan Segundo Fernández 772, a metros del golf de las Lomas de San Isidro.

------------------------

Más contenido en Urgente24

Canje 64%: "En el PRO terminaron a los gritos por Massa"

Explotó Twitter: Foto de Carlos Maslatón con una porno star

Tiroteo en una iglesia de Testigos de Jehová en Alemania

Acuerdo Nacional: Marcelo Tinelli, Mirtha, Susana y VHM out

Tampoco resistió Mariano Iúdica: Eyectado de América TV