El lago de Maracaibo impide a Chevron duplicar su producción

"Ese dragado podría permitir que los barcos de Chevron aumenten sus cargamentos actuales a 400.000 barriles, en comparación con los 250.000 actuales, apenas unos meses después de que Estados Unidos relajara las restricciones para operar en el país latinoamericano."

"Después de un siglo de perforación incesante y, más recientemente, imprudente, las manchas de petróleo manchan la superficie del lago y el sedimento crece en el fondo."

"Pdvsa no respondió a una solicitud de comentarios sobre la información de la petición de dragado. En un comunicado enviado por correo electrónico, Chevron confirmó que comenzó a realizar envíos desde Venezuela en enero, pero no comentó sobre el dragado."

Los cargamentos exportados por el perforador estadounidense están limitados a no más de 250.000 barriles porque las cargas más pesadas no pueden llegar al Caribe. Si bien Pdvsa inicialmente se acercó a una empresa de Países Bajos para el dragado, no se ha realizado ningún pago, dijeron las personas. Los cargamentos exportados por el perforador estadounidense están limitados a no más de 250.000 barriles porque las cargas más pesadas no pueden llegar al Caribe. Si bien Pdvsa inicialmente se acercó a una empresa de Países Bajos para el dragado, no se ha realizado ningún pago, dijeron las personas.

https://twitter.com/jacquelinennq/status/1633855961721978883 En este estado se encuentra el puente Rafael Urdaneta, la principal vía del Edo. Zulia. Puente de Maracaibo, está dañada su estructura y al parecer no tiene dolientes, tiene años de deterioro. Mientras tanto que Dios nos cuide. pic.twitter.com/QMat3ke9m6 — Jacqueline (@jacquelinennq) March 9, 2023

https://twitter.com/webnotitarde/status/1636765685287116800 #Economía | Chevron instó a Pdvsa a limpiar lago de Maracaibo para elevar exportacioneshttps://t.co/q1ZgJ3pWHu — Notitarde (@webnotitarde) March 17, 2023

Chevron está enviando crudo venezolano desde Maracaibo a las refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo, incluida su instalación Pascagoula, en Mississippi, que se diseñó para refinar el petróleo espeso y sulfuroso procedente de Venezuela.

Donde se refina petróleo espeso no puede refinarse petróleo liviano, y viceversa.

Por motivo de la falta de dragado, que consiste en remover material del lecho marino con el objetivo de garantizar la operación y la seguridad en la navegación, se han ralentizado los esfuerzos de Chevron para cargar buques tanques, comentaron 3 fuentes a la agencia de noticias Reuters.

En noviembre 2022, USA autorizó a Chevron a expandir producción y reanudar las exportaciones del hidrocarburo venezolano. Sin embargo, el plan para exportar rápidamente el petróleo pesado almacenado por la empresa mixta Petroboscán, que opera Chevron en conjunto con la estatal PdVSA, enfrenta demoras por la falta de dragado.

Chevrón ha comenzado a ofrecer puestos para administración de contratos y programación de cargamentos venezolanos. La compañía inició un proceso de contratación de personas a fin de reanimar las operaciones, inactivas durante años.

No obstante, en diciembre ocurrió que aguas poco profundas del canal provocaron que encallara una embarcación, no relacionada con Chevron, que transportaba chatarra, encallara. A partir de ese momento Petroboscán dio instrucciones a los buques para que limiten su calado después de cargar en la terminal petrolera de Bajo Grande.

El canal de navegación del Lago Maracaibo es apto para cargar buques con un calado de no más de 9,8 metros, limitación que provoca restricción para movilizar crudo a través del canal que une Bajo Grande con el Mar Caribe.

