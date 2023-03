La montaña de Venezuela que intriga a National Geographic

La cima del monte Roraima es totalmente horizontal, es decir, es una montaña sin punta. Algo que ha intrigado a historiadores, geólogos y científicos.

A esto se le conoce como una 'montaña de cabeza plana' y National Geographic afirma que no se le ha encontrado otra montaña de este tipo que se le equipare.

Por si fuera poco, esta formación rocosa está rodeada de cascadas y acantilados, además alberga una gran variedad de especies vegetales y animales. Incluso se cree que podría esconder especies que aún no se conocen.

"Geólogos y biólogos de todo el mundo estiman que esconde algunas de las especies que la ciencia no tiene registro, ya que hay espacios en la montaña que aún se mantienen inexplorados", reseña National Geographic.

Roraima: Tierra Mágica - 4K

¿Dónde se ubica el Roraima?

El monte Roraima se ubica en una triple frontera de América del Sur, mayormente en el sureste del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, Venezuela.

Y es que, precisamente una de las curiosidades de esta formación geológica es que los 30 km² de área en la cima están divididos entre Venezuela (85 %) Guyana (10 %) y Brasil (5 %).

Sin embargo, el punto más alto de la montaña es llamado "El Maverick", de 2810 metros, se encuentra en el extremo sur de la meseta, dentro del territorio venezolano.

Historia del Monte Roraima

Desde hace más de cinco siglos, la ciencia ha estado buscado una explicación al origen geológico del Roraima, pero aún es un "misterio".

No obstante, National Geographic asoma algunas claves:

Se piensa que el Monte Roraima fue producto de un gran terremoto en el pasado. Sin embargo, no se tiene certeza de su origen, ya que accidentes geológicos que fueron creados de maneras similares no tienen esa forma. Se piensa que el Monte Roraima fue producto de un gran terremoto en el pasado. Sin embargo, no se tiene certeza de su origen, ya que accidentes geológicos que fueron creados de maneras similares no tienen esa forma.

Esto ha llevado a los científicos a pensar que el Roraima puede ser la formación rocosa más antigua de la Tierra, con unos dos mil millones de años. Específicamente, data del precámbrico.

De hecho, los expertos creen que el cerro Roraima esconde secretos sobre la evolución de la vida en la Tierra. Pero, descubrirlo parece que no es tan sencillo.

"La investigación de campo es difícil, ya que el acceso a las áreas vírgenes es complicado: no hay un camino directo al Monte Roraima. Por el contrario, se tiene que llegar escalando otras montañas de la cadena del Pakaraima. De otra manera, sólo se puede entrar por helicóptero. Quienes han intentado vías alternativas han perdido la vida, por lo que se requiere un permiso especial de las autoridades locales", precisa National Geographic.

Maickel Melamed llegó a la cima del RORAIMA | RORAIMA: LA VUELTA A CASA | EP 4

Turismo en el Roraima

Alguna vez, el Roraima fue una meseta impenetrable, pero ahora es uno de los lugares preferidos para hacer turismo en Venezuela, siempre que se mantenga un comportamiento ecológico y de cuidado con esta belleza natural venezolana.

Anualmente, el monte Roraima recibe miles de excursionistas que hacen el viaje durante varios días. No es nada fácil, pero los visitantes son recompensados.

Según el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela, la aventura de escalar el Roraima comienza en el pueblo de Parateuy.

El ascenso toma un día para alcanzar la base de la meseta. Luego, otro día para subir por la rampa, una escalera natural en la formación geológica que llega directo a la cima.

Algunos turistas pasan un día completo en la cima plana del Roraima. Ahí pueden disfrutar de un paisaje impresionante. Después, son necesarios otros dos días para el regreso.

En ese sentido, hay varias actividades que hacer en el Roraima, como conocer los famosos “jacuzzis de Roraima”, el Lago de los Encantos, el Cañón del Diablo, el Valle de los Cristales (con sus hermosas formaciones de cuarzo) y el denominado Punto Triple, lugar donde convergen las fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana,

Sin duda, el Roraima es un destino turístico de ensueño que no sólo ha llamado la atención de la ciencia, también del arte, como se puede ver en la película de animación Up!.

