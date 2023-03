De pensar en el suicidio a ser estrella de la Kings League

"Tuve que hacer una prueba, como si yo nunca jugué al fútbol, y presentar una solicitud en Infojobs (patrocinador oficial de la competición)", contó Cichero.

Gabriel Cichero Kings League.jpg

Y es que, si bien el defensa venezolano ha tenido una carrera futbolística bastante sólida, su nombre no era muy conocido en España y tuvo que empezar desde abajo.

"Te pega un poco en el ego. Pensaba, qué voy a hacer yo buscando trabajo en el fútbol, si yo he jugado en Venezuela, Europa (...) pero dije, bueno, creo que también es una buena oportunidad para que vean en lo que me estoy desempeñando ahora. Tengo una academia de fútbol, la primera academia que potencia a defensores", contó.

También era una oportunidad para demostrar lo luchadores que son los venezolanos.

Los venezolanos hemos tenido que luchar por muchas cosas. Hemos tenido que aprender muchas cosas, seguimos aprendiendo. Los venezolanos hemos tenido que luchar por muchas cosas. Hemos tenido que aprender muchas cosas, seguimos aprendiendo.

Entonces, después de apuntarse en un anuncio de Infojobs, Cichero contó que le pidieron un video para evaluar su desempeño como jugador. Quedó seleccionado entre miles de aspirantes. Ese grupo se redujo a unos 250, quienes fueron citados a un campo de fútbol.

El defensa cuenta que se sintió fuera de lugar en un primer momento. "Al principio estaba avergonzado de mí mismo", dijo. Pero, una vez que pisó el campo de juego, los convenció a todos.

Cuando entré al campo ya era mi terreno, ya era como un chamo de 20 años. Cuando entré al campo ya era mi terreno, ya era como un chamo de 20 años.

Cichero volvió a los terrenos de juego en enero de 2023 para jugar en los Porcinos FC de la Kings League, cuyo presidente, es Ibai Llanos.

Así jugó el venezolano Gabriel Cichero en la Kings League. Recibió elogios por parte de Ibai Llanos

Pensar en el suicidio

No ha sido sencillo. Mucho antes de ingresar en la Kings League, Cichero pasó por un momento muy difícil. Fue en pandemia cuando contempló el suicidio, así lo reveló en la entrevista.

En ese entonces, el venezolano vivía con su familia en Panamá y tenía negocios de comida rápida. Pero, la pandemia del coronavirus hizo que se viniera todo abajo.

En pandemia pasé por una depresión muy fuerte. Perdí mis negocios. Me retiré del fútbol. Y llegué a un punto en que prácticamente dormía 16 horas al día, porque la mente me traicionaba mucho. En pandemia pasé por una depresión muy fuerte. Perdí mis negocios. Me retiré del fútbol. Y llegué a un punto en que prácticamente dormía 16 horas al día, porque la mente me traicionaba mucho.

El 11 de agosto de 2020, Cichero anunció a través de redes sociales su retiro como futbolista profesional.

Y continuó: " Tenía pensamientos muy negativos, pensamientos muy fuertes de que no quería estar más vivo".

Cichero revela que pensó "o hago algo, o me lanzo de aquí". Pero, eligió el mejor camino.

"Empecé a hacer lo que yo más amo, que es el deporte (...) también comencé a hacer lives de Instagram, y vi que todo el mundo se empezó a enganchar conmigo. Si no lo hacía me iba a morir", contó.

El deporte y el entrenamiento hizo que Cichero consiguiera una mejor versión de sí, y también que estuviera preparado para la oportunidad que vendría, la Kings League.

"Te tienes que preparar para las oportunidades. Yo me prepare por dos años, todos los días, como una bestia mentalmente, físicamente, nutricionalmente. Si yo no estuviera preparado, no me metería en este reto, porque no le quiero dar vergüenza a nadie", dijo.

Ahora se ha destacado entre sus compañeros, en una liga que reconoce como un éxito. "Esta liga es muy entretenida y cuando hay entretenimiento para ambos sectores, tanto adultos como niños, es un éxito".

"Aquí hay emociones constantemente. Yo soy futbolista y no soy de mirar mucho futbol, pero la Kings League esta enseñándole al fútbol de los dinosaurios, que hay una nueva generación de niños y de ritmo, todo el mundo quiere que sea todo ya", agregó.

Finalmente, y tras prácticamente resurgir como el ave fénix, Cichero les aconseja a todos:

Prepárate para tu oportunidad, porque vendrá. Prepárate para tu oportunidad, porque vendrá.

El fenómeno de la Kings League y su futuro feat. Gabriel Cichero - EP #455

-------------------------

Más contenido de Urgente24

Primarias bolivarianas serán con nueva crisis de la economía

Preparando una salida para la Venezuela encerrada

Midió más de 120 metros y sería récord Guinness de Venezuela

10 playas de Venezuela que son furor en TripAdvisor

Inesperado: Nominación ilusiona a Venezuela en estos premios