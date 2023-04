Se puso biopolímeros en los glúteos y pasó algo doloroso

¿Qué pasó con Gladiuska Acosta?

De acuerdo a lo narrado por la actriz venezolana, cuando se puso los biopolímeros en los glúteos, le preguntó a la persona que le haría el procedimiento si tendría algún efecto secundario o le haría daño en un futuro:

“La chica que me los colocó me dijo que eran células expansivas, pero no indagué más. Me dijo que no tendría ningún tipo de problema, que me quedara tranquila”, contó.

Sin embargo, después de 15 años de haberse inyectado biopolímeros para aumentar sus glúteos, esa sustancia “pasó factura” en su cuerpo.

ASÍ PERDIÓ LA MOVILIDAD en sus piernas la querida "coconaza" de Radio Rochela

Acosta reveló que comenzó a presentar síntomas como dolores de cabeza, pérdida del cabello, debilidad, hinchazón, retención de líquido, además sus glúteos se empezaron a deformar. Peor que eso, la actriz aseguró que se quedó sin movilidad en sus piernas por un tiempo.

Hubo una semana que no podía caminar, no podía pararme de la cama, yo me arrastraba para ir al baño. Hubo una semana que no podía caminar, no podía pararme de la cama, yo me arrastraba para ir al baño.

Acosta ya había decidido buscar ayuda médica en Estados Unidos, donde residía, tras la manifestación de los primeros síntomas.

Sin embargo, la pérdida de movilidad de sus piernas fue ‘la gota que derramó el vaso’. En eso comenzó a tener más comunicación con el médico especialista en cirugía plástica que luego le extraería los biopolímeros de sus glúteos. El doctor Carlos Alberto Ríos, con quien está agradecida.

Luego de este oscuro episodio en su vida, la actriz venezolana confesó que se siente culpable de haber recomendado este procedimiento a su madre y su sobrina, quienes se someterán próximamente a una cirugía de extracción de biopolímeros de sus respectivos cuerpos.

Asimismo, la actriz venezolana recomendó a las personas que se van a someter a cualquier procedimiento de belleza, investigar antes de hacerlo.

No sean sumisas como yo, reconozco que fui sumisa, me dejé llevar y no pregunté sobre el producto. Soy sobreviviente, le doy gracias a Dios que estoy parada frente a estas cámaras. No sean sumisas como yo, reconozco que fui sumisa, me dejé llevar y no pregunté sobre el producto. Soy sobreviviente, le doy gracias a Dios que estoy parada frente a estas cámaras.

Consecuencias de los biopolímeros

Como ya hemos visto, los biopolímeros pueden generar efectos secundarios graves en algunas personas. Un estudio publicado en el National Center for Biotechnology Information da cuenta de las posibles consecuencias de los biopolímeros en el cuerpo.

“Una de las consecuencias clínicas es que puede ser un precursor del síndrome ASIA (enfermedad autoinmune/inflamatoria inducida por adyuvantes)”.

En el estudio se presenta una serie de casos de pacientes que desarrollaron el síndrome ASIA después de la inyección de biopolímeros en los glúteos.

Según los autores, el área del cuerpo donde los materiales desconocidos se inyectan con mayor frecuencia en los procedimientos cosméticos, son las nalgas.

En general, dicen, los materiales utilizados son sustancias prohibidas como aceites industriales, silicona, metacrilato, colágeno, parafina, entro otros.

“El uso de estas sustancias a corto o largo término provoca diversas manifestaciones y complicaciones para quien las recibe”, añaden.

