Roberto García le respondió a Cerruti y redobló la apuesta

Más alboroto de mujeres, incombustibles algunas de ellas. En apariencia. Aunque la mención a cualquier desorden femenino suele ganarse el término "misógino", como una condena degradante, de por vida. Es la palabra de moda en los últimos tiempos, caracteriza la pugna por el género cuando el ser humano es uno solo

Titulada “Tres mujeres complicadas”, el conductor de Canal 26 redobló la apuesta:

“Habrá que correr el riesgo de la imputación: al sainete de Brasil con la delegación femenina del Gobierno, incluyendo mucamas al servicio del Estado, se añade ahora la penuria que atraviesa un trío de superior dimensión, flor y nata de la política: María Eugenia Vidal, Cristina de Kirchner y Patricia Bullrich. Cada una con su volumen, armoniosamente.

La ex gobernadora bonaerense acaba de aterrizar luego de un planeo sin sentido sobre su aspiración presidencial, jugando entre Macri, Rodríguez Larreta y cierto encono de la Bullrich. Hasta quiso presentarse, cuando no había más localidades, como jefa de Gobierno de la Ciudad, ignorando que la cúpula del PRO ya firmó sin sonrojarse la suscripción a Jorge Macri.

Aunque el primo de la familia no disponga de los fundamentos constitucionales de origen y domicilio para ser elegido. "Ya voy a presentar los papeles", amenaza como un martillo

Párrafo del apartado María Eugenia Vidal que traerá cola: “Menos pretenciosa estuvo María Eugenia, quien le confesó su decisión a Mauricio sin avisar en su vecindario ni concertar negociaciones para su equipo. Más de uno quedó a la intemperie.

Un caso: Cristian Ritondo, un soñador con la residencia de gobernador en La Plata que ahora vende sus servicios a Bullrich, casi un semental de la política. Ningún medio del corazón consigna ese cambio de pareja

Respecto a CFK, desarrolló como idea central: “Nubosidad en aumento. También a Cristina se le nubló el cielo: sus últimos esfuerzos para sostener a Sergio Massa candidato se le han derrumbado sin previsión por la crisis y, como dice el economista Siaba Serrate, es inflacionario el acuerdo con el FMI e hiperinflacionario si no hay acuerdo con el FMI. Dilema de hierro entonces para la dama: ella concentra a la mayoría oficialista, también cierta capacidad de unidad, pero nadie le garantiza una culminación exitosa en lo personal. Al contrario. Pero ese fenómeno es inverso al que requieren sus seguidores, ávidos por más cargos y poder si ella encabeza la lista”.

Por último, el caso de la expresidente del PRO: “Otra mujer en aprietos es Bullrich, orgullosa de disponer crecientes voluntades electorales pero sin el poder para competir con el armado de Larreta, el radicalismo y al aporte de Carrió. Teme hoy que ese aparato pueda disolverle la simpatía de los votos para la interna partidaria.

Tampoco se iguala la capacidad económica frente a su rival, quien la irrita por cualquier razón. Por ejemplo, utilizó una palabra "desdorosa" para definir la debilidad de Horacio ante los gremios cuando no expresó una convicción firme con respecto a la reforma laboral. Mejor es no buscar ese término que parece disponer su rival en la interna (…)

(…) Algo terca, ha derivado su confianza en Federico Pinedo para conseguir agregados políticos en todas las jurisdicciones. Una decisión controvertida: Pinedo es un hombre al que no le gusta mancharse con tuco y en esa misión no solo se pierde la elegancia sino que exige, como planteaba Jean Paul Sartre en “Huís clos”, meter las manos en la mierda

Tampoco ayuda a Patricia la verticalidad que le desea imponer a sus adherentes a partir del “Vos sos mío”, argumento de otra época. Como el rechazo a cualquier pronunciamiento de Macri a su favor: ‘No quiero parecer un títere de Mauricio’”.

Para rematar, cerró:

Tres mujeres, tres destinos, todos complicados. Como el de los hombres

