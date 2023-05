Siguió el entuerto al bajar en Brasilia la delegación. Sea por olvido o premeditación, a Tolosa Paz no la convocaron para compartir la fotografía del grupo con el Presidente. Rabiosa, se quejó la marginada a la organizadora Cerruti, quien no se hizo cargo de la falta y le dijo que debía estar más atenta, que ella no estaba allí para contemplar lo que hacían o dejaban de hacer sus compañeras de viaje: 'Si fuiste a buscar las valijas, jodete' Siguió el entuerto al bajar en Brasilia la delegación. Sea por olvido o premeditación, a Tolosa Paz no la convocaron para compartir la fotografía del grupo con el Presidente. Rabiosa, se quejó la marginada a la organizadora Cerruti, quien no se hizo cargo de la falta y le dijo que debía estar más atenta, que ella no estaba allí para contemplar lo que hacían o dejaban de hacer sus compañeras de viaje: 'Si fuiste a buscar las valijas, jodete'