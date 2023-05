Gabriela Cerruti: "No quería seducir a Lula"

Eso fue en respuesta al párrafo de la nota del periodista Roberto García que decía: "El clímax de la Cerruti, su punto culminante, apareció más tarde, en la llegada a la cena. Tanto ella, como la Tolosa Paz, se enfrascaron en el mismo color del vestido para seducir a Lula, bermellón furioso, una coincidencia poco feliz entre ellas y de flechazos no precisamente amorosos".

"Hemos dado una pelea muy larga, demasiado larga, para poder ejercer en libertad nuestra vocación por la política. Los ambientes de la política y su relación con el periodismo siguen estando llenos de violencia machista y misoginia", señaló Cerruti.

"Soy una persona mayor. Me estaba por ir de la política en 2021 cuando me llamó el presidente Fernández para ocupar este lugar. Una de las cosas que les dije en ese momento tanto al presidente de la Cámara Sergio Massa como al presidente de bloque Máximo Kirchner fue por qué no quería volver a pasar por un cierre de listas", reveló.

"El cierre de listas es el momento más machista y misógino de la política", dijo, y agregó que "algunos se creen con derecho a disputar sobre el destino de todos y eso de conservar lugares y privilegios se expresa de una manera habitual".

"Las mujeres que ejercemos la política queremos volver a decir que queremos ejercer la política con libertad. No podemos ser destratadas como sucede habitualmente en los ámbitos político y dentro del periodismo. No disputamos el poder de nadie, no disputamos el poder de los varones. Creemos que podemos construir poder y ejercerlo de una manera diferente", aseguró Cerruti, que dijo que las mujeres también están con "hartazgo" de modos de hacer política.

Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

