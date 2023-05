Cristina Kirchner aprovechó para criticar a "periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican, parecieran haber olvidado el desendeudamiento del país, de las empresas y las familias logrado en nuestros gobiernos -hasta el 9 de diciembre del 2015- y el origen del actual y eterno problema argentino: el endeudamiento financiero, su consecuencia crónica e inevitable -la falta de dólares- y el retorno del FMI".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1654174878407196687 Comparto un pequeño compilado de confesiones públicas de un ex Ministro de Economía del Gobierno de Cambiemos. Algunas de ellas formuladas ante periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican, parecieran haber… https://t.co/30UaLzJkkn — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 4, 2023

Cabe recordar que, tal como había informado Urgente24, anteriormente la Vicepresidenta había cargado contra Alejandro Werner y Claudio Loser, que habían calificado como "descabellado" y de "simplismo extraordinario", respectivamente, su idea de que los pagos de la deuda al Fondo “estén atados como un porcentaje al superávit comercial”.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1653508126497275908 Hello Mr. Werner!



Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron de los dos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, ex Presidente del BID y Carlos Melconian ex… pic.twitter.com/8jOnjW5hFT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2023

Luego de ese tuit de la vicepresidenta, ambos salieron a responderle y mantuvieron sus posturas.

"La idea de vincular los pagos de la deuda al superávit de la balanza comercial es como que usted fuera al banco y dijera que los pagos de su hipoteca sólo los va a hacer cuando sus gastos sean menores que sus ingresos", manifestó ayer Werner en diálogo con radio Mitre.

“Entonces, cuando llegue diciembre y usted se de cuenta que gastó un poco menos que sus ingresos, en lugar de pagar al banco va a elegir comprar una heladera o unas entradas para el teatro. Así, yo creo que es mejor pagar para algo que va a disfrutar que pagarle al banco. Entonces, ¿usted cree que algún banco le daría un crédito de este tipo donde los incentivos están en elegir a final de mes comprar algo para usted o para su familia?”, indicó el funcionario que lideró la supervisión del FMI para la región entre 2013 y 2021.

En cuanto al pago atado a una variable que la Vicepresidenta tildó de exitosa, Werner recordó: “Básicamente esto fue producto de una negociación en donde Argentina quiso, y los tenedores le pidieron este cupón vinculado al producto bruto, y terminamos con el problema de que la Argentina terminó mintiendo con las estadísticas para no pagar”.

Loser, por su parte, discrepó con su colega exFMI al afirmar que Cristina Kirchner "está en lo cierto en que se puede vincular un pago a una variable macroeconómica". No obstante, consideró que la Vice "se equivocó de variable".

"Hay que vincularlo al superávit fiscal", aseguró en diálogo con el canal A24.

Por otro lado, Loser, que ocupó el mismo cargo que Werner en el FMI, aclaró que cuando Kirchner ató el pago a una variable macroeconómica -en este caso, la evolución del PBI y para los acreedores privados, no para el FMI- fue en un contexto de superávit fiscal.

"La ignorancia y simplismo al que yo me referí no es que no se vincule a una variable macroeconómica, sino que se vincule a la variable relevante. Comparar peras con manzanas, las 2 son dulces, pero son diferentes", concluyó.

Dujovne salió al cruce de CFK

Tras el tuit de CFK, Nicolás Dujovne salió al cruce también en Twitter, acusándola de compartir "videítos editados".

https://twitter.com/NicoDujovne/status/1654184727891398656 Inflación apuntando al 150%, pobreza al 50%, tasas de interés y riesgo país batiendo récords, reservas en 0 (cero).



El Presidente? Escondido.

La Vice? Subiendo videitos editados.



¿PROBARON CON HACERSE CARGO DE SU GOBIERNO? — Nicolas Dujovne (@NicoDujovne) May 4, 2023

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Gabriela Cerruti "tóxica" y una fuerte pelea con Tolosa Paz: "Jodete"

Petroleros advierten: "Vaca Muerta está todo colapsado"

Golpe a la Izquierda en la TV Pública: "El PC apoyaba a Videla, fue cómplice"

Gran Hermano: Todos los memes del video sexual de Holder

Escándalo en Radio 10: Baby Etchecopar y Pablo Duggan acusados por maltrato y abuso