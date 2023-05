Descorcha Telegram: WhatsApp, una basura (buscan eliminarla)

"El noventa y ocho por ciento de nuestros usuarios están fuera del Reino Unido. No quieren que reduzcamos la seguridad del producto y, simplemente, sería una elección extraña para nosotros optar por reducir la seguridad del producto de una manera que afectaría al 98% de los usuarios", manifestó el director de WhatsApp, Will Cathcart a The Guardian.

image.png Will Cathcart, CEO de WhatsApp.

Algunos legisladores han solicitado a los miembros de la Cámara Alta del Parlamento británico que tomen en serio las preocupaciones.

"Estos servicios, como WhatsApp, potencialmente abandonarán el Reino Unido no es como amenazar con irse. No se hace en ningún tipo de pique de esa manera. Al ejercer una enorme presión sobre estas plataformas para escanear las comunicaciones, debemos recordar que son plataformas globales", dijo Claire Fox.

Por otro lado, Richard Allan, liberal demócrata que trabajó como jefe de política de Meta durante una década hasta 2019, describió el enfoque del gobierno como uno de "ambigüedad intencional".

Tienen cuidado de decir que no tienen intención de prohibir el cifrado de extremo a extremo, pero al mismo tiempo se niegan a confirmar que no podrían hacerlo bajo los nuevos poderes del proyecto de ley. Esto crea un juego de gallinas de alto riesgo, en el que el gobierno cree que las empresas les darán más si les imponen la amenaza de órdenes técnicas drásticas Tienen cuidado de decir que no tienen intención de prohibir el cifrado de extremo a extremo, pero al mismo tiempo se niegan a confirmar que no podrían hacerlo bajo los nuevos poderes del proyecto de ley. Esto crea un juego de gallinas de alto riesgo, en el que el gobierno cree que las empresas les darán más si les imponen la amenaza de órdenes técnicas drásticas

Allan dijo que otro escenario podría ser que el gobierno se sincere y declare que su intención es limitar el cifrado de extremo a extremo: "Al menos permitiría una transición ordenada, si los servicios eligen retirar productos del mercado del Reino Unido en lugar de operar aquí en estos términos. Puede ser que no haya retiros significativos, y el gobierno del Reino Unido podría felicitarse por descubrir el engaño de las empresas y obtener lo que quieren a bajo costo, pero dudo que este sea el caso".

image.png Damian Collins presidió el Comité que analizó el proyecto.

Sin embargo, los partidarios del proyecto de ley han sido persuadidos ante los argumentos para reescribirlo. Damian Collins, parlamentario conservador, dijo que no apoyó una enmienda presentada para tratar de proteger el cifrado de extremo a extremo. "No creo que quiera dar a las empresas motivos subjetivos para decidir si deben o no cumplir con los deberes establecidos en el proyecto de ley", sostuvo.

Collins agregó que el proyecto no ataca el cifrado porque solo requeriría que las empresas de mensajería compartan información a la que tienen acceso, que no incluye el contenido del mensaje. Sin embargo, dijo que las autoridades deberían poder acceder a los datos de fondo detrás de los usuarios, incluidos los datos sobre el uso de la aplicación, los contactos, la ubicación y los nombres de los grupos de usuarios.

Aunque todavía queda tiempo para que esto se solucione, todo parece indicar que WhatsApp se marcharía de Reino Unido antes de eliminar la encriptación de extremo a extremo, algo que dejaría "incomunicados" a más de 30 millones de usuarios que tiene la compañía registrados.

