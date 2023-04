WhatsApp: Truco para saber qué dice un audio sin escucharlo

Ellos se encargaron de crear un bot que transcribe los audios a texto llamado "TranscribeMe" . Aunque cabe mencionar que puede tener algunos errores cuando el audio es largo y que si se trata de audios extensos puede resumir el contenido.

Para esto se debe agregar el número de teléfono +54 9 11 5349-5987 como contacto. Luego, se debe reenviar el audio y este lo responde en forma de texto.

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1648410049797136386 Recomiendo agreguen a WhatsApp el bot que te transcribe los audios a texto cuando se los reenvías.

- Solo tenes que agregar el teléfono como si fuera un contacto, le reenvías el audio y te manda el texto. Además, si es largo te hace un resumen. pic.twitter.com/8XGCUvujZv — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) April 18, 2023

Según expresaron los creadores, ellos no tienen registro de los contenidos del audio, sino que únicamente los procesan.

Pero en caso de utilizarse dicha alternativa, al no tratarse de una función exclusiva de WhatsApp se debe tener cuidado con la información que se le comparte al bot, para estar seguros y resguardar la privacidad. Si se trata de información sensible es recomendable no enviarla.