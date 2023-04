Estalló la interna en Clarín: Ricardo Roa vs. Ricardo Kirschbaum

"Pero esto no lo hace en el apogeo, como Menem con Cavallo o Néstor Kirchner con Lavagna, sino en medio del desastre en el que claramente la salida del ministro puede provocar un caos mayor del que ya está instalado. Su ex jefe de asesores, Antonio Aracre, muy allegado a Martín Guzmán, de quien se dice puede haberle dado letra para el explosivo paper que le llevó a Alberto Fernández, estaba entusiasmado con su rol de aparecer sentado en el banco de los posibles reemplazantes de Massa. La filtración de esas medidas, en la que se pedía un comité de crisis para atender la inflación y contundentes decisiones cambiarias, contribuyó a la corrida del dólar, siempre lista como en toda crisis. La Casa Rosada se apresuró a decir que Aracre fue el filtrador, quien se eyectó o fue eyectado. Pero en las cercanías del ex asesor la versión es exactamente opuesta: fue Cerruti, la vocera presidencial y últimamente reiterada docente en materia económica la que ventiló la cuestión. En Economía, son mucho más directos: responsabilizan a Alberto Fernández. Y están los que piensan si Massa no aprovechó y sobreactuó para diluir el 7,7% de marzo. Todo lo cual termina en lo que se sabe: más nafta al fuego del dólar".

La nota fue publicada el sábado 22 de abril bajo el título: "Massa queda solo en la grilla pero no arranca y el truco de renunciar a lo que no se puede ser".

Ricardo Roa contradice a Ricardo Kirschbaum en Clarín

Sin embargo, Roa fue duro contra Massa: "Si Fernández fue resistente, su contra, no menos insistidora. Su jefe de asesores, Aracre, le llevó un papel para desprenderse de Massa. Aracre es el mismo que siendo el CEO de la multinacional Syngenta rompió el mercado a pedido de Massa para ayudarlo con el Soja 2. Pero desde su debut como asistente de Fernández, Massa lo consideró una amenaza y no le respondió ni el teléfono.

Acusado de filtrar su plan, el asesor renunció. Las oficinas del marketing político hicieron correr que el dólar que el lunes empezaba a trepar, trepaba por esas filtraciones anti Massa.

Raro que el martes, renunciado el supuesto conspirador, el dólar seguía para arriba, como si nada. ¿Fabricó Massa la pelea? Por lo menos, la agrandó Raro que el martes, renunciado el supuesto conspirador, el dólar seguía para arriba, como si nada. ¿Fabricó Massa la pelea? Por lo menos, la agrandó

El presidente anunció que se concentrará en la gestión y se pondrá al frente de la estrategia electoral (si lo dejan). O sea: seguirá sin dedicarse a la gestión, como hasta ahora. Conclusión: Massa quedó con más poder y la gente siguió comprando dólares, que subieron más del 10% en la semana. El lunes todos se olvidarán de Aracre, no de los problemas. La pregunta del millón: ¿con qué tipo y tamaño de crisis llegaremos a las elecciones? La duda ha aumentado. Casi como el dólar, si no más".

La nota fue publicada un día antes, el viernes 21 de abril bajo el título: "Massa junta más poder, pero el dólar no se entera".

Ahora bien, lo insólito es que se coló en la pelea el editor de Política, Eduardo Paladini, quien poco más que pide que el mandatario dé marcha atrás: "Pedían que se bajara Alberto Fernández, se bajó y otra vez les salió mal".

