Mayra Arena destrozó a Máximo Kirchner y Juan Grabois

Consultada sobre referentes del oficialismo que ella estaría dispuesta a votar, destacó al embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el ministro de Economía, Sergio Massa:

Candidatos me gustan varios pero enamorada no estoy de ninguno. De hecho, creo que casi nadie va a ir a votar enamorado. En realidad, la PASO que a mí me gustaría creo que no va a existir porque yo quisiera un candidato más JP que no ponga a los pobres como protagonistas sino a los trabajadores, que abrace a los pobres pero que los convierta en trabajadores para vivir bien sin el Estado como centro. Esa es mi gran diferencia con el espacio de La Cámpora, por ejemplo, porque se han enamorado del Estado y de la política social

"Daniel Scioli es alguien por quien yo milité. En el peor momento del peronismo sacó una elección muy digna y entiende esto de no hacer daño. Nunca le pega a nadie y, por el contrario, se junta con Mayra Mendoza y con la mesa de Alberto.

Le tenía más fe en economía a Massa, pero hay que reconocer que más allá de la visión que uno tenga de Alberto, es innegable la mala suerte que ha tenido este gobierno. Es inconmensurable. Y viendo a Massa agarrando la economía, todos le teníamos un poquito más de fe. No se le dio bajar la inflación, que era el gran objetivo por el que agarra la Argentina para calmar los ánimos. Incluso, bajándola con algunos costos, daría una idea de paz", se desilusionó, pero rescató su "gran conocimiento de la Argentina, no como otros que se dicen dirigentes nacionales pero son el AMBA".

Sobre el cierre, el periodista Gabriel Sued le preguntó sobre la vicepresidente Cristina Kirchner: "Lo que no me gusta de Cristina es cómo ha delegado la conducción en Máximo Kirchner y cómo conduce Máximo Kirchner. A él le garantiza una unidad pero es terriblemente dañina y erosionante para el peronismo. Termina ultrakirchnerizando el movimiento pero aquellos que éramos peronistas de antes, no cuando nos tocó un derecho o fuimos a la facultad, no nos enamoramos de la política social. A mí no me ocurre eso", disparó.

La charla de los domingos con MAYRA ARENA en #ComoLaVes | Con Gabriel Sued

