Marcelo Tinelli desata la furia de Lourdes Sánchez

Todo comenzó unos días atrás cuando la modelo sostuvo que Pampita ya era "figurita repetida" debido a que la había visto en otras ediciones del Bailando. A lo que Marcelo, con tono irónico, se tomó la cabeza y comentó: “Uh, pero qué problema, no me digas, me agarró como una cosa como de ‘uf’, qué macana y no sé si hacerlo ahora el programa”. Y como si eso fuera poco, siguió apuntando contra la mujer de su productor ejecutivo y sosteniendo la mirada a cámara dijo: “Primero que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los Carnavales, me encantaría tenerla en la pista a ella, ya se lo digo, en este momento, pero que no opine del certamen, el certamen lo armamos nosotros”.