Mayra Arena, la militante peronista que se convirtió en una influyente referente de la economía popular, advirtió al kirchnerismo sobre esta idea de que el Estado es el único capaz de satisfacer todas sus demandas a través de políticas asistencialistas como planes sociales, para concluir:

El peronismo no es el partido de los pobres sino el partido de los trabajadores y abraza a los pobres para convertirlos en trabajadores. Pero eso ya no está ocurriendo El peronismo no es el partido de los pobres sino el partido de los trabajadores y abraza a los pobres para convertirlos en trabajadores. Pero eso ya no está ocurriendo

En una interesante entrevista que le realizó la periodista Luciana Vázquez para LN+ días atrás, la estudiante en Ciencia Política analizó: “No creo en que haya que apartar a los pobres en una mesita de la economía popular (…) Es un error hablarle a los trabajadores no registrados como víctimas (…) La pobreza de hoy no quiere saber nada del Estado”.

“Hay que ser sinceros y reconocer que la reforma laboral ya llegó y que ya hay gente que está triunfando gracias a esas condiciones”, planteó.

Y luego dio en el clavo: la propiedad privada y esta idea de que se están repartiendo tierras del Estado o se usurpan tierras a cambio de votos.

“Si hay algo de lo que podés estar tranquilo en la Argentina es que la propiedad privada es sagrada. Metete en una mansión, metete en una casa más o menos y metete a un rancho y te van a sacar de los tres lugares de la misma manera. El pobre argentino tiene aspiraciones de tener cosas materiales costosas. Quiere ponerse una zapatilla de marca y el mejor pantalón que pueda y comprarse las mejores cosas que pueda. Una de las cosas clave a la hora de pensar en la infancia es pensar en el consumo de proteínas. Cuando la plata no alcanza, se impone lo que rinde más y llena más. Acá en la Argentina, suelen ser los carbohidratos. Hay pobres muy mal comidos con sobrepeso y, encima, con un desarrollo desigual de las habilidades cognitivas”, se alarma.

No sé si hay romantización de la pobreza, pero sí hay una idealización de lo que son las políticas para la pobreza. Uno de los defectos que ha tenido la parte más kirchnerista del Frente de Todos es que se ha enamorado de sus propias políticas sociales, que algunas funcionaron muy exitosamente y otras no, no tanto No sé si hay romantización de la pobreza, pero sí hay una idealización de lo que son las políticas para la pobreza. Uno de los defectos que ha tenido la parte más kirchnerista del Frente de Todos es que se ha enamorado de sus propias políticas sociales, que algunas funcionaron muy exitosamente y otras no, no tanto

A una sociedad con problemas completamente distintos y que no quiere solucionar sus problemas a través del Estado, hoy se le habla de las viejas políticas sociales que fueron exitosas.

Es un grave error porque la pobreza hoy no sólo no quiere saber nada del Estado, porque nunca perteneció a ese mundo, sino que además es una pobreza que, al tener vida de clase media, cara de clase media y aspiraciones de clase media, no se la puede encarar con política social. A esa pobreza hay que encararla con política económica Es un grave error porque la pobreza hoy no sólo no quiere saber nada del Estado, porque nunca perteneció a ese mundo, sino que además es una pobreza que, al tener vida de clase media, cara de clase media y aspiraciones de clase media, no se la puede encarar con política social. A esa pobreza hay que encararla con política económica

Cuando el problema es la capacidad de compra de los trabajadores, hay que revisar en dónde están los salarios, porqué te alejaste tanto de lo que es lo ideal que, en parámetros peronistas, es un reparto en torno al 50 por ciento del PBI. Cuando te alejás de un salario alto, el resto se desordena y termina habiendo un montón de no registrados, que hoy son cerca de 8 millones de personas, que no se pueden recuperar con políticas sociales o programas desde el Estado.

Por mi trabajo, hablo muchísimo con los repartidores de Rappi y ninguno habla como una víctima. Son personas muy emprendedoras, obviamente cansados de laburar pero todos reconocen que si le metés esfuerzo, sacás un buen sueldo. Hay un error en hablarle a los no registrados como parias, como víctimas y no registrarlos como lo que son, ciudadanos trabajadores que han quedado fuera de lo que eran los beneficios de un trabajador, estar registrado… Por mi trabajo, hablo muchísimo con los repartidores de Rappi y ninguno habla como una víctima. Son personas muy emprendedoras, obviamente cansados de laburar pero todos reconocen que si le metés esfuerzo, sacás un buen sueldo. Hay un error en hablarle a los no registrados como parias, como víctimas y no registrarlos como lo que son, ciudadanos trabajadores que han quedado fuera de lo que eran los beneficios de un trabajador, estar registrado…

Tal vez, Juan Grabois deba tomarse media hora para mirar la entrevista completa:

¿Por qué los pobres votan "contentos" a Javier Milei? Argentina vs. Latam: ¿qué es ser pobre hoy?

Más contenido en Urgente24

Incómodos resultados en la última encuesta que llegó al Patria

Chile achicó la jornada laboral a 4 días y 40 horas

Arde C5N por Jorge Rial vs. Fabio Cuggini: "Te bajo los dientes"

Guillermo Francella desnudó a la AFI y ministros por valijas

Escándalo: ¿Hubo affaire entre Viviana Canosa y Alberto Fernández?