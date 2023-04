RIAL y CUGGINI se DIJERON de TODO en VIVO

"Yo me vengo de otra manera. Yo seduzco a tu mujer o a tu hija, le hago el amor y después lo publico en todos lados", lanzó el peluquero, ante la mirada atónita del conductor y del resto de su panel. "No, bueno, pero eso no está bien. La verdad, es más honesto agarrarse a piñas. Fabio, no sos el que conozco. No está bien eso", respondió Rial, sorprendido.