"Telefe contrató a Jorge Rial para tapar el caso Corazza"

Ventura aseguró que "el canal le ofreció la conducción de Gran Hermano a cambio de su silencio". " Cambiaron el título y fueron a buscar al conductor de ese ciclo, que tanto quilombo armó, para que jugara en el equipo y cambiara la historia", sostuvo.

La palabra de Jorge Rial y el comunicado de Telefe

Ayer por la tarde (20/03), en su programa Argenzuela por C5N, Jorge Rial aseguró que la "mal hecha" y "fallida" cámara oculta "nada tiene que ver con esto (que se destapó de Corazza). Además, se mostró totalmente sorprendido. "A mi me sorprende mucho que Marcelo Corazza esté en esta situación".

Aunque en su programa de radio Argenzuela, este martes 21/03 se mostró diferente. "Lo que se va conociendo es devastador. Hoy no tengo cargo de conciencia pero si le hubiéramos hecho caso a un par de padres que después de esa cámara llamaron, tal vez hubiésemos evitado un Corazza violador y pedófilo y no hubiera estado en la calle 20 años. La cámara oculta mal hecha nos inhabilitó para todo. Hubo errores, malas interpretaciones y cosas que lamentablemente no se dieron".

Además, en una entrevista con Gustavo Sylvestre, le aseguró: "Eran todos menores. Recién empiezan a hablar y preparate para lo que venga porque ahora van a salir a hablar todos del tema. Corazza está signado como consumidor y se lo descubrió llevando menores a uno de los lugares (de corrupción y trata). Por ahora son cuatro personas que agarraron (Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, además de Corazza) pero siguen investigando".

Telefe decidió, mediante un comunicado, suspender a Corazza de manera preventiva de sus actividades, hasta que se resuelva su situación judicial. Como mencionamos antes, Marcelo Corazza hasta el momento se desempeñaba como productor en Gran Hermano 2022.

" Telefe colaborará con la Justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe suspendió preventivamente a Marcelo Corazza tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique la situación. Por último esperamos por el rápido esclarecimiento de los hechos", relata el comunicado que emitieron desde la empresa.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1637986235456139265 EL COMUNICADO DE TELEFE POR LA DETENCIÓN DE MARCELO CORAZZA pic.twitter.com/2ktVpT9MQd — Vía Szeta (@mauroszeta) March 21, 2023

Por su parte, el actual conductor de GH, Santiago Del Moro también hizo referencia al comunicado de prensa de Telefe sobre “el señor Marcelo Corazza”. “La acusación que se le hace es espantosa”, expresó.

“Si una persona es acusada, tiene todo el derecho a defenderse, pero tengo las mismas dudas y las mismas preguntas que ustedes”, aclaró Del Moro, y afirmó que “no conoce a Corazza, más que de haberlo cruzado algunas veces en el canal".

Marcelo Corazza asegura ser inocente

El periodista Paulo Kablan reveló detalles escalofriantes de la denuncia presentada contra Corazza. “A Corazza lo menciona la Víctima 1. En uno de los abusos él cuenta cómo llevaban, cómo después de un tiempo los empezaba a entregar a amigos y supuestos clientes”, afirmó.

Según la declaración de la víctima, "Corazza lo lleva a Once, lo pasa de un auto a otro y lo lleva a un lugar en Costanera Sur donde lo desnuda y se produce un abuso sexual, concreto, sin detalles".

Mientras tanto este martes 21/03, al llegar a la fiscalía, el productor se negó a declarar por la causa de corrupción, trata y abuso de menores. Tapado con una capucha, se limitó a decirle a los medios antes de ingresar: "Soy inocente".

image.png Ventura involucró a Jorge Rial en el caso Corazza.

El comunicado del Tigre Rugby Club: Desvincularon a Marcelo Corazza

El Tigre Rugby Club, donde Corazza se desempeñó como entrenador en 2022 y acompañó a jugadores del Club el último fin de semana, publicó un comunicado sobre la situación del imputado.

“Hasta en tanto se esclarezcan los hechos de público conocimiento, el Sr. Marcelo Corazza se encuentra desvinculado de la Institución”, sostuvieron. Aunque aclararon también que hasta el momento no recibieron ningún tipo de denuncia o reclamo por parte de los jugadores familias y/o allegados”.

“Queremos transmitir nuestra completa conmoción ante los hechos denunciados en las últimas horas. Como institución nos ponemos a disposición de la justicia en caso de ser requerido”, concluyeron.

image.png

