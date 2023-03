Natacha Jaitt ¿lo predijo todo?

Pero a cuatro años de la denuncia de abusos sexuales infligidos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, el Tribunal aún no fijo la fecha de inicio del juicio. A su vez, el árbitro Bustos y el RR.HH. Cohen Arazi fueron beneficiados con la excarcelación—luego del fallo de Sala I de Casación de Lomas de Zamora— y se cambió la carátula de abuso sexual de menores a la de corrupción de menores.

"Por qué no dicen los medios que Brian Lanzelotta, Francisco Delgado y el árbitro, junto a Leo Arazi, corrompían menores. Cuenten la verdad", escribió Jaitt en su cuenta oficial de Twitter, ensuciando a los ex participantes de GH, Brian Lanzelotta y Francisco Delgado (éste último ganador de Gran Hermano).

El aluvión de dichos de Natacha Jaitt sin medir consecuencias, claramente la llevó a ser cancelada de algunos programas por “quilombera”. Sin embargo, la veracidad de la gran mayoría se corroboró en la actualidad.

Natacha Jaitt en la Mesa de Mirtha Legrand acusó que en el casting de Gran Hermano había abuso de menores

En la "Noche de Mirtha" en abril del 2018 Natacha Jaitt inculpó a Cohen Arazi -que formaba parte del casting de Gran Hermano edición 2015 que salía al aire en Canal América- de realizar castings sábanas para seleccionar a los integrantes del reality. Luego la ex participante de GH, Mariana Farjat, acreditó lo expuesto por Jaitt, tal como lo informó de Urgente 24.

"Leo me ofreció prostituirme cuando yo apenas había salido de la casa de Gran Hermano. Yo estaba en el programa El debate y en el corte fui al baño y ahí me lo dijo. Me preguntó: '¿Te gustaría hacer presencia intimas con empresarios, con gente de plata? ' y yo le dije que no me interesaba", explicó la ex GH, a lo que agregó que después de negarse a su ofrecimiento la difamó en redes sociales.

Mariano Verón también tuvo problemas, decía a todos que era gay. También tuvo cosas muy fuertes con Romina Malaspina. Ella vivió un tiempo con Leo y se terminó peleando con él porque le dijo a un chico que le gustaba que, para estar con Romina, primero tenía que estar con él. El chico terminó acostándose con Leo para estar con Romina Mariano Verón también tuvo problemas, decía a todos que era gay. También tuvo cosas muy fuertes con Romina Malaspina. Ella vivió un tiempo con Leo y se terminó peleando con él porque le dijo a un chico que le gustaba que, para estar con Romina, primero tenía que estar con él. El chico terminó acostándose con Leo para estar con Romina

En esa misma línea, la Jaitt acusó al comediante Fabián Gianola de abusador, antes de que se abriera una causa penal en su contra por denuncias de abuso sexual (por parte de ex compañeras de trabajo). "Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs (…) Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre", sentenció Jaitt.

Del mismo modo, Jaitt mandó al frente a Jorge Rial al decir que Agustina Kämpfer y Alejandra Quevedo eran novias (no sólo amigas), mientras el conductor estaba en pareja con la pelirroja. Años más tarde, se supo que la separación de Rial de la nutricionista Romina Pereiro se debió a una tercera en discordia, nada menos que la locutora Alejandra Quevedo, según lo refirió Yanina LaTorre. La misma panelista de LAM, Yanina LaTorre tuvo que salir a reconocer públicamente que le metieron los cuernos tras la filtración de chats íntimos entre su marido y Jaitt, quienes mantuvieron un romance secreto.

"La crisis entre JR (Jorge Rial) y RP (Romina Pereiro) empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio. Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados. Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10", dijo LaTorre.

“Yo sé de muy buena fuente, muchas historias… Florencia de la V se empernó a él (Fede Bal)”, lanzó Natacha Jaitt hace un tiempo en una entrevista con Gómez Rinaldi, antes del escándalo de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal, a su ex novia Sofía Audrey. Los chats filtrados por su ex, exhibió sandanzas eróticas de Fede con mujeres famosas tales como Claudia Albertario, y conversaciones íntimas mantenidas con Estefi Berardi, quien lo negó todo. Asimismo, algunos periodistas de espectáculos dejaron entrever un supuesto affaire entre la conductora Florencia de la V y Fede Bal, tal como lo había anunciado Jaitt.

El mundo Gran Hermano se vuelve a sacudir afuera de la casa, porque durante esta mañana, la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad dio cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga por corrupción de menores. Uno de esos domicilios corresponde al primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, quien quedó demorado.

Según trascendió en Teleshow, en la mañana del lunes se dio cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores, tras la solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 48 y ante la Secretaría 145 de la doctora María Bobes.

Los procedimientos se dieron en la calle Carlos Pellegrini al 500, España al 400 y Bernardo de Irigoyen al 500 (todos en General Rodríguez); en Entre Ríos al 500 (General Pacheco); Montes de Oca al 300 (Tigre, vivienda que pertenecería a Corazza) y Ralph Haupt al 1700 (Oberá, provincia de Misiones).

En el 2001, Corazza se convirtió en el primer ganador de Gran Hermano en Argentina, luego de haber sido elegido por el voto popular. Luego de aquella victoria, comenzó una larga carrera como productor en el canal que actualmente está emitiendo la corriente temporada.

Marcelo estuvo trabajando durante la noche del domingo en la Gala de Eliminación, donde Romina Uhrig fue descartada del ciclo, ya que es él quien acompaña a los participantes desde su salida de la casa hasta el estudio donde los reciben Santiago del Moro y los familiares, en la localidad bonaerense de Martínez.

Pero a raíz de esta detención, otro nombre comenzó a sonar entre los pasillos digitales de Twitter, y fue el nombre de Natacha Jaitt, que en las últimas horas volvió a ser tendencia tras la detención del ex Gran Hermano.

Natacha Jaitt: ¿Relacionada con las acusaciones a Marcelo Corazza?

Tras la noticia, los usuarios de Twitter comenzaron a hacer eco de lo que había dicho Natacha Jaitt al momento de estar viva, porque durante el momento que lanzó acusaciones de corrupción de menores, también surgieron varios nombres relacionados a Gran Hermano.

El primero de ellos era Brian Lancelotta, otro ex participante del reality. De acuerdo con los dichos de Jaitt, Lancelotta fue acusado de "reclutar" chicos de la villa para entregárselos al árbitro Martín Bustos y a Leonardo Cohen Arazi.

Porqué NO dicen en los medios q BRIAN LANZELOTTA , FRANCISCO DELGADO Y EL ÁRBITRO DE INDEPENDIENTE (?) VIOLÍN (Q TIENE HIV) JUNTO A LEO COHEN ARAZI CORROMPIAN MENORES POBRECITOS LPMADREEE EH? CUENTEN LA VERDAD A LA GENTE MIERDA! (el padre del árbitro está preso x lo mismo) — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) March 24, 2018

Los otros dos acusados relacionados con Gran Hermano fueron tanto Francisco Delgado como el mismísimo Marcos Gorbán, ex productor de las primeras ediciones del reality.

Natacha lo mencionó por asociación cuando Cohen Arazi (el relacionista público del boliche Esperanto) ofreció al hermano de Jaitt a entrar en el programa Combate a cambio de sexo.

Me olvidaba, perdon q te meta hermano @ulisesjaitt , pero no me callo más, Leo Cohen Arazi le ofreció entrar a mi hermano a "Combate" a cambio de sexo, mi hermano OBVIO casi lo muele a palos e hizo en su momento el casting normal. X LO TANTO MARCOS GORBAN ESTÁ METIDO TAMBIÉN — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) March 27, 2018

Jaitt estaba convencida de que Gorbán era mantenido al tanto de esta clase de manejos. Posteriormente Cohen Arazi fue arrestado en 2018, pero él, junto con los 5 sospechosos procesados por su presunta responsabilidad en entre uno y cinco casos de abuso sexual, agravado en concurso con corrupción de menores, también fueron puestos en libertad.

