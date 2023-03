10 malos hábitos de higiene en el sexo oral que debes evitar

Sexo oral es una práctica placentera, pero también riesgosa. Y es que, el sexo oral es un 'vehículo' para las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). De hecho, algunos expertos han sugerido que el aumento de casos de ETS se debe, en parte, a una mayor práctica de relaciones sexuales orales sin cuidados. En este particular, la higiene sexual tiene mucho que ver. No sólo se trata de la limpieza de los genitales, sino de seguir ciertos hábitos que ayuden a disminuir el riesgo de infección sexual. Para ello, es importante eliminar los malos hábitos de higiene en el sexo oral. He aquí los errores que muchas veces pasan desapercibidos: