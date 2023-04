Sergio Berni estalló contra LN+: "Su negocio es el rating"

En este punto, Guadalupe Vázquez intervino y dijo, indignada: "Pero no le está saliendo su negocio, ministro. ¿Usted no ve a los vecinos que no pueden ni llevar los vecinos al colegio, que les roban las mochilas? ¿Que las únicas cámaras de seguridad son las que instalan los propios vecinos que pagan sus impuestos? Pagan para que haya cámaras de seguridad y las terminan encima instalando ellos, y aún así no pasa nada, ni siquiera le toman la denuncia en la comisaría. ¿Usted eso no lo ve?".

"¿Le parece que si yo no lo viera estaría acá, trabajando todo el día? ¿Estaría dejando el día de mi vida para resolver problemas estructurales? ¿Usted cree que la provincia de Buenos Aires es Disneylandia?", respondió Berni.

Y agregó: "La provincia de Buenos Aires tiene este problema grave estructural y que estamos poniéndolo todo el esfuerzo, no solamente en recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos. Me acaba de escuchar que el principal cuello de botella que tenemos es que no tenemos recursos humanos".

"Y le vuelvo a repetir, entiendo perfectamente lo que le pasa a los bonaerenses. Cuando asumí como ministro, asumí en una provincia donde nos matan tres bonaerenses por día (...) Hoy bajamos a 4 por 100 mil, casi dos bonaerenses por día. Falta un montón. ¿Redujimos la cantidad de homicidios? Sí, mucho. ¿Alcanza? No, porque atrás de cada homicidio hay una tragedia. Y no vamos a parar hasta que ese número sea cero. Es una utopía, pero es mi obligación tenerla", cerró el ministro.

Una vez que Berni finalizó su comentario, y ya en el cierre de la entrevista, Novaresio le consultó a Berni si no consideraba desafortunado el paralelismo que trazó entre su ataque y el asesinato del chico de 18 años en Villa Gesell.

"No, porque yo no me comparé con Fernando Báez Sosa. Yo dije que la motivación, si bien fue totalmente distinta, la mecánica del ataque fue exactamente la misma. ¿O usted tiene alguna duda?", respondió el funcionario.

Al conductor no le conformó esta respuesta e insistió nuevamente. Entonces Berni dijo: "Bueno, si fue desafortunado le pido disculpas. Lo que le estoy diciendo es que, más allá de que la motivación de ese ataque fue totalmente distinta, la mecánica fue muy aparecida, y de hecho las consecuencias podrían haber sido mucho más graves de lo que fueron".

"Pero entonces tiene que reconocer que quien lo rescató fue la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", apuró Vázquez, pero Berni no se subió al ring: "No voy a entrar en esa polémica. Le vuelvo a repetir, no estoy para discutir esas cosas, nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente y para eso vinimos".

