Clarín le declaró la guerra a Sergio Massa: Carta documento

Telecentro es una importante empresa, con más de 1.800.000 abonados en servicios TIC y se encuentra en condiciones de realizar las inversiones pertinentes y necesarias para desarrollar sus actividades. Asimismo, puntualizamos que el Estado Nacional cuenta con espectro disponible para adjudicar de modo oneroso a Telecentro para que pueda desarrollar sus actividades de telefonía móvil

Telecom indicó que reclamarán civilmente "en forma personal a todos los miembros del directorio de ENACOM cada uno de los perjuicios y gastos que le ocasionará a Telecom con su participación en la decisión", y que también denunciarán "ante la justicia penal federal la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 248 y 265 del Código Penal".

https://twitter.com/gustavoflopez/status/1663200666372775936 Telecom amenaza al directorio de @ENACOMArgentina

Comunicado completo. pic.twitter.com/ckcv0omxsh — Gustavo López (@gustavoflopez) May 29, 2023

Desde el ENACOM dijeron que los siete miembros del directorio recibieron la misma misiva, pero que su intención no era hacerlo público, con excepción del vicepresidente Gustavo López, quien dio a conocer el hecho en su cuenta de Twitter y lo catalogó de "amenaza". Además, se expidió en Habrá consecuencias, ciclo de El Destape, y aseguró que el Grupo Clarín "no quiere competencia".

En lo que respecta a Telecentro, su objetivo era ingresar a la telefonía móvil y sumarse a Claro, Personal y Movistar al convertirse en un operador móvil virtual, lo cual implica alquilar la red a las operadoras a cambio de pagar parte del costo del tráfico. Ante la negativa de las compañías, acudió al ENACOM, presidido por Claudio Amborsini, cercano a Massa. Su objetivo era que el ente sacara una resolución fijando valores para esta compañía.

De esta manera, como las empresas no se pusieron de acuerdo en los términos comerciales a pesar de que se los llamó a audiencias, el ENACOM anunció que fijaría los valores para que Telecentro pudiera acceder al negocio móvil. Por otro lado, Claro y Movistar le indicaron al diario La Nación que también estaban analizando judicializar la decisión del organismo.

Ahora bien, dicho movimiento de Clarín contra ENACOM no tendría por objetivo a su directorio sino al propio Massa y repercutiría también en la línea editorial del medio. Tal como indicó Urgente24, esta afrenta del holding contra el líder del Frente Renovador también se atribuyó al WiFi 6.

image.png Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, junto a Ricardo Kirschbaum y Ricardo Roa.

En este marco, las posiciones tanto de Kirschbaum como de Roa son, cuanto menos, algo a resaltar. Sucede que si bien ambos han defendido e incluso asegurado al Ministro de Economía como parte de la fórmula presidencial, sus últimas reflexiones lo fulminaron.

En el caso del primero, este indico en su publicación del 20 de mayo, titulada Massa, cada vez más lejos de ser candidato y Cristina apelaría a Kicillof para defender sus trapos:

Si el acuerdo con el FMI dejó a Macri y a Fernández sin aptitud electoral, como dijo la vicepresidenta, ¿por qué le daría al actual ministro de Economía chances, vistos los índices de inflación actuales y sospechados los por venir, además de su perfil más centrista y, para colmo, cercano a los Estados Unidos? Si el acuerdo con el FMI dejó a Macri y a Fernández sin aptitud electoral, como dijo la vicepresidenta, ¿por qué le daría al actual ministro de Economía chances, vistos los índices de inflación actuales y sospechados los por venir, además de su perfil más centrista y, para colmo, cercano a los Estados Unidos?

Por su part, Roa bajó a Massa en la nota para el ciclo La Mirada de Roberto García que conduce el periodista en Canal 26. Sobre el viaje que realizarán juntos a China el ex presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner, el editor sostuvo que el primero no será ungido por CFK para ser candidato:

En este viaje de Máximo con Massa imagino que Massa intentará sobre todo convencerlo de cambios en esta boleta electoral, porque hoy por hoy Cristina parece más inclinada a ir con Wado y Kicillof. Creo que no hay lugar para Massa o hay otro lugar para Massa que no es el que él quiere En este viaje de Máximo con Massa imagino que Massa intentará sobre todo convencerlo de cambios en esta boleta electoral, porque hoy por hoy Cristina parece más inclinada a ir con Wado y Kicillof. Creo que no hay lugar para Massa o hay otro lugar para Massa que no es el que él quiere

Además, se refirió a la supuesta desconfianza que la Vice siente sobre el Ministro: "Ella creo que lo que tiene con Massa, naturalmente porque no olvida la historia, y porque además a Massa no le va bien con la economía. Tiene un problema como candidato que no proviene de otra que de su fracaso en la gestión económica".

