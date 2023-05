Arde Clarín: Roa y Kirschbaum no saben qué hacer con Massa

Pero un mes más tarde, ambos periodistas cambiaron de parecer.

image.png Kirschbaum y Roa.

Fue el 19 de mayo que Roa postuló a Massa en una fórmula conjunta con Wado de Pedro en su nota Candidatos elegidos por encuestas y el PJ con un tercio, igual que Milei. Si bien no escatimó en chicanas, el editor general no dudó en subir al líder del Frente Renovador:

Wado puede estar para número uno o para número dos, en una fórmula con Massa. Se entiende: Cristina no tiene a nadie mejor que a Massa, aunque la candidatura sea una extravagancia: es el ministro del 120% de inflación y del Banco Central desfondado Wado puede estar para número uno o para número dos, en una fórmula con Massa. Se entiende: Cristina no tiene a nadie mejor que a Massa, aunque la candidatura sea una extravagancia: es el ministro del 120% de inflación y del Banco Central desfondado

Kirschbaum hizo lo propio pero fulminó al Ministro de Economía en su publicación del 20 de mayo, Massa, cada vez más lejos de ser candidato y Cristina apelaría a Kicillof para defender sus trapos.

Si el acuerdo con el FMI dejó a Macri y a Fernández sin aptitud electoral, como dijo la vicepresidenta, ¿por qué le daría al actual ministro de Economía chances, vistos los índices de inflación actuales y sospechados los por venir, además de su perfil más centrista y, para colmo, cercano a los Estados Unidos? Si el acuerdo con el FMI dejó a Macri y a Fernández sin aptitud electoral, como dijo la vicepresidenta, ¿por qué le daría al actual ministro de Economía chances, vistos los índices de inflación actuales y sospechados los por venir, además de su perfil más centrista y, para colmo, cercano a los Estados Unidos?

En su escrito, el secretario general de Redacción concluyó que en el entorno de Massa la posibilidad de ser candidato presidencial estaba totalmente descartada.

Ricardo Roa en #LaMirada | Entrevista completa | Domingo 28 de mayo de 2023

Pese a todo lo indicado, y no conforme con su giro anterior, Roa se desdijo y bajó a Massa en la nota para el ciclo La Mirada de Roberto García que conduce el periodista en Canal 26. Sobre el viaje que realizarán juntos a China el ex presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner, el editor sostuvo que el primero no será ungido por CFK para ser candidato:

En este viaje de Máximo con Massa imagino que Massa intentará sobre todo convencerlo de cambios en esta boleta electoral, porque hoy por hoy Cristina parece más inclinada a ir con Wado y Kicillof. Creo que no hay lugar para Massa o hay otro lugar para Massa que no es el que él quiere En este viaje de Máximo con Massa imagino que Massa intentará sobre todo convencerlo de cambios en esta boleta electoral, porque hoy por hoy Cristina parece más inclinada a ir con Wado y Kicillof. Creo que no hay lugar para Massa o hay otro lugar para Massa que no es el que él quiere

Además, se refirió a la supuesta desconfianza que Cristina Kirchner siente sobre el Ministro: "Ella creo que lo que tiene con Massa, naturalmente porque no olvida la historia, y porque además a Massa no le va bien con la economía. Tiene un problema como candidato que no proviene de otra que de su fracaso en la gestión económica".

Quedará por verse si Kirschbaum vuelve a su posición inicial de apoyo hacia Massa o si cede ante este último movimiento de Roa.

