“Massa, aunque use sus mejores dotes de ilusionista, no comulga con las ideas económicas que enunció Cristina en el palco de Plaza de Mayo, cuyo principal sostenedor es Kicillof, a quien hacen responsable del estancamiento y el declive que derivó en la derrota electoral de 2015. Al prepararse para otra derrota, Cristina está más comprometida con la preservación de su fuerza política que con la suerte electoral del oficialismo, que está esforzándose por primera vez de no quedar afuera de la lucha por la Presidencia. Si ocurre, la reconfiguración peronista será inevitable”.

Las internas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio está generando colisiones de frente entre los principales medios opositores que hasta el momento parecían jugar en tándem.

Esmeralda Mitre y Página12 escracharon a los Saguier

La crisis interna de La Nación es un capítulo aparte en sí mismo y ADEPA debería pronunciarse por lo que está pasando. Esmeralda Mitre disparó: “Es insólito que un medio que dice estar a favor de la libertad de expresión pretenda hacerme callar. Muestran lo que son -redondea Esmeralda al final de la charla con Página/12- . Sus cartas documento me importan un bledo. Ellos me dicen que yo les arruino la imagen, pero sucede que son ellos los que roban".

image.png

En una entrevista con el medio K, Mitre reveló que en los últimos días recibieron una carta documento exigiéndole silencio a la actriz. Es decir intimándola a que no hable más del grupo La Nación. El documento aún no fue contestado.

Llermanos explicó que en el mismo texto se convoca a Esmeralda a una reunión de conciliación para el 28 de junio. "No puede haber conciliación con los que intentan robarme a mí y a mis hermanos -responde ella-. A mí no me van a silenciar".

El canal de noticias C5N exhibió esta semana un video en el que se ve a las cabezas de la familia Saguier, en especial Fernán, saliendo de las oficinas de Mariano Gagliardo padre e hijo. El padre era el apoderado de Bartolomé Mitre y puso a su hijo como administrador de la herencia de Bartolomé. En teoría, los Gagliardo les deberían fidelidad a los hijos de Mitre padre.

Sin embargo, Esmeralda Mitre sostuvo en diálogo con el periodista Raúl Kollmann que “Mariano Gagliardo hijo trabaja para el hombre fuerte de los medios -en referencia al CEO de Clarín- y en esa reunión siguieron pactando cómo robarme la propiedad del diario y el canal. La IGJ ya me reconoció a mí como propietaria y no me voy a callar”.

Los apoderados y administradores de mi padre, los Gagliardo, esperábamos que cuidaran nuestros intereses -dice Esmeralda ante este diario-. Por una cuestión de transparencia y lealtad. Esperábamos que nos mostraran toda la documentación. Y ahora vemos que se reúnen con quienes nos quieren desplazar. Esto demuestra lo que venimos diciendo hace dos años. Pero junto a mis abogados, los doctores Gabriel Len y Daniel Llermanos, estamos corroborando las maniobras

