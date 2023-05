El Papa abrió internas entre Eduardo Feinmann y Carlos Pagni

Además, dicho escrito indica que el Monseñor es hijo de un militar de la Fuerza Aérea, de clase media alta y que durante su juventud se codeó con la burguesía local. "En el seminario descubrió la militancia peronista y popular, y debió, y debe esforzarse, para borrar sus modales de chico bien y presentarse como representante del pueblo", manifestó el autor del blog.

"Casi una reproducción de lo que era la elipsis que hacían los Montoneros", acotó Rossi, mientras que Feinmann sostuvo: "Lo mismo que hicieron Néstor, Cristina y toda su familia. En este caso, Néstor y Cristina no eran hijos de la burguesía, pero sí fueron colaboradores del Proceso militar en Santa Cruz".

Mons. Jorge García Cuerva, un arzobispo militante

Acto seguido, la producción del ciclo de LN+ compartió el video de García Cuerva que se hizo viral, en el cual citó a Juan Domingo Perón. "Yo creo que debe de ser la primera vez que veo que el cardenal primado es un militante político", acotó el también conductor de Radio Mitre.

"Francisco está armando las unidades básicas en los púlpitos de las iglesias principales de Buenos Aires", dijo por su parte Rossi, y luego analizó:

El Papa Francisco, para mí, ve que el peronismo está en descomposición. El Papa Francisco con Monseñor García Cuerva está reorganizando el peronismo del 2024, desde la base central de la Catedral de Buenos Aires para resistir a un Gobierno que seguramente no va a ser peronista. Una jugada bien jesuita El Papa Francisco, para mí, ve que el peronismo está en descomposición. El Papa Francisco con Monseñor García Cuerva está reorganizando el peronismo del 2024, desde la base central de la Catedral de Buenos Aires para resistir a un Gobierno que seguramente no va a ser peronista. Una jugada bien jesuita

"Dejarle un regalito al próximo Gobierno o a los que vengan", adhirió Feinmann, citando nuevamente al blog.

"Lo que yo no entiendo es cómo el Papa puso a un íntimo amigo de Sergio Massa, a quien detesta. ¿Sabés que no lo quiso recibir nunca en estos cuatro años? Porque el Papa Francisco está convencido que quien hizo la jugada para llevárselo puesto en su momento fue él (Massa) cuando era Jefe de Gabinete de CFK. Estaba convencido", concluyó el conductor.

PJ, el gran bazar de jarrones chinos. El editorial de Carlos Pagni.

Ahora bien, muy distinta fue la posición que adoptó Pagni, quien se refirió al suceso durante su editorial de ese mismo lunes para su ciclo Odisea Argentina. Fiel a su estilo solemne, el periodista destacó varios puntos del pasado de García Cuerva y también aspectos de su personalidad.

No es el prototipo o no responde al cliché de lo que llamaríamos un cura villero, en el sentido de cultivar el 'pobrismo' esa idealización de la pobreza que caracteriza a muchos de los curas que llevan adelante su actividad en barrios sumergidos No es el prototipo o no responde al cliché de lo que llamaríamos un cura villero, en el sentido de cultivar el 'pobrismo' esa idealización de la pobreza que caracteriza a muchos de los curas que llevan adelante su actividad en barrios sumergidos

"'Cuando estaba en la Cava, la villa de San Isidro, García Cuerva solía decir: 'Yo estuve acá con la hiperinflación de Alfonsín, con el 1 a 1, en el 2001, y cuando repartían de todo en la época de la expansión kirchnerista. Siempre esto estuvo igual porque para sacar a los pobres de la pobreza la clave principal es la educación'. Esa es otra de sus características: un compromiso extraordinario con la educación", argumentó Pagni.

"Se trata de un cura dedicado a la pastoral en las villas y que tiene, como decíamos, esa segunda dimensión de anfibio que lo constituye como intelectual. Ha tenido buena relación con toda la dirigencia política", agregó el conductor y se refirió a los buenos vínculos que el Monseñor tuvo con referentes del PRO, como María Eugenia Vidal y Carolina Stanley, antes que con figuras del peronismo. En especial, resaltó que su mayor cercanía dentro de la dirigencia política es la diputada radical y antikirchnerista Roxana Reyes de Santa Cruz.

"Es por eso que para lo que serían los prejuicios respecto del encuadramiento ideológico-político de Bergoglio, el mismo Francisco ha dado una sorpresa con la designación de este arzobispo para la arquidiócesis que él condujo", analizó Pagni.

image.png García Cuerva junto a Massa.

Por último, Pagni enfatizó la vida académica del nuevo arzobispo de Buenos Aires:

"Decimos que es un anfibio porque hay otra dimensión de García Cuerva menos conocida, que es su vida intelectual. Es Licenciado en Historia, egresado de la UCA. También doctor en Derecho, abogado, egresado de la UBA. Y doctor en Derecho Canónico, otra vez por la UCA. Se ha dedicado mucho tiempo a estas tareas y a escribir libros sobre derecho canónico e historia de la Iglesia".

Se muestra a sí mismo como experto en educación, experto en sistemas carcelarios y dedicado a la lucha contra la drogadependencia, tres tareas en las que se destaca Se muestra a sí mismo como experto en educación, experto en sistemas carcelarios y dedicado a la lucha contra la drogadependencia, tres tareas en las que se destaca

"Conociéndolo, creo que es un hombre brillante, de gran profundidad y compromiso con su vocación, que va a ser una sorpresa en la vida pública porteña, más allá de los malentendidos que pueda haber con su designación, sobre todo por una gran polarización que hay en la Argentina, que se extiende a la vida de la Iglesia y que tiene como centro a Bergoglio", concluyó el conductor.

