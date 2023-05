Sergio Massa suena como uno de los presidenciables del Frente de Todos y presiona en la interna para que sea el candidato del consenso, sin necesidad de ir a una PASO. Si bien las encuestas no dan al oficialismo como ganador, hay quienes no descartan el escenario de balotaje, donde todo puede pasar. Las especulaciones por estos meses abren paso a un interrogante: ¿Francisco visitará la Argentina con Massa presidente? Eso no está claro.

Lo cierto es que el Papa ya se pronunció a favor del Frente de Todos al defender a Cristina Kirchner por el supuesto lawfare y atacar a Patricia Bullrich por sus conocidos vaivenes políticos entre diferentes partidos y al libertario Javier Milei, a quien lo comparó con Hitler al repasar los comienzos de "Adolfito".

Quién es el nuevo arzobispo Jorge García Cuerva

El abogado es conocido por ejercer su ministerio pastoral en los barrios populares y en las cárceles, un "obispo de las periferias", tal como le gusta decir. Es Director de la Diplomatura en Pastoral Carcelaria sin Fronteras del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Nació en Rio Gallegos, Santa Cruz, hijo mayor del odontólogo Jorge Antonio García Cuerva y la docente Graciela García Cuerva.

En 1986 inició la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. En ese tiempo comenzó a misionar en los barrios populares de El Palito y El Garrote en la localidad de Tigre (conurbano bonaerense). Es entonces cuando descubre su vocación que lo lleva a interrumpir sus estudios de abogacía, los que retomará años más tarde.

En 1989 ingresó al Seminario de la Diócesis de San Isidro. Como parte de su formación sacerdotal realizó estudios de Filosofía y Teología en el Instituto de San Agustín del Seminario de la Diócesis de San Isidro.

Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1997 en la Catedral de San Isidro Labrador, por el entonces Obispo Diocesano Alcides Jorge Pedro Casaretto.

Tras su ordenación, fue incardinado para la Diócesis de San Isidro. Inició su ministerio en los barrios populares del conurbano. Fue vicario parroquial en la Iglesia Nuestra Señora de la Cava, en La Cava, localidad de Beccar, una conocida villa de emergencia, adonde volvió en 2014.

En 2006 pasó a ser párroco de la Iglesia Santa Clara de Asís en la localidad de El Talar, partido de Tigre, en los barrios populares San Pablo y Almirante Brown.

Fue miembro de la Comisión Nacional sobre la Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina hasta 2013. En la Diosesis de San Isidro fue: Vicepresidente de Caritas (2012-2017), Asesor del Derecho Canónico, Promotor de Justicia en el Tribunal Interdiocesano de San Isidro-Merlo-Moreno.

Hasta las 16:30 de este viernes 16 de mayo, ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidente Cristina Kirchner habían felicitado a García Cuerva por la designación del Papa Francisco.

Durante el Te Deum, Mario Poli criticó al mandatario por la pobreza infantil: “No puedo dejar de mencionar, como demuestran recientes estudios de campo, la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población más vulnerable. Es de información pública que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres y ese porcentaje se visualiza más crudamente si consideramos que alcanza a 8.200.000 menores de edad, de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticias”.

Y profundizó: “Al mismo tiempo cabe señalar que entre los niños, niñas y adolescentes pobres, 2 de cada 10 sufren privaciones graves. Si pensamos que en esa franja etárea aproximadamente son 11.556.000 alumnos del nivel inicial, primario y secundario en la escuela pública, estatal y privada, la educación, –uno de los derechos fundamentales de la infancia, y a mi entender, piedra basal de la democracia–, enfrenta graves desafíos. Ellos son el valioso presente, y en ellos –si atendemos sus necesidades–, es posible imaginarnos un porvenir venturoso para el país que todos deseamos”.

