Fuerte mensaje de YPF, que "no es más la YPF boba", a las petroleras en Vaca Muerta

Es por esto que marcó que "el que no entra en estas dos semanas, va a tener una tarifa superior cuando entre en las siguientes etapas".

Un proyecto clave

image.png

El titular de YPF recordó que el proyecto "es clave porque este logra destrabar el cuello de botella de Vaca Muerta en la producción de petróleo. Es el primer puerto de aguas profundas que va a tener Argentina y van a poder se va a poder exportar con barcos VLCC donde se van a poder ahorrar de dos a tres dólares por barril para la industria".

Además, detalló que "este proyecto tiene cinco unidades unidades de bombeo y depende el caudal, vas haciendo las unidades de bombeo, porque no tiene sentido ponerlo en 770.000 barriles al inicio".

Horacio Marín reiteró que la obra "va a estar desde mediado a fines de 2026 y a partir de ahí, a medida de las necesidades de todas las compañías y los crecimientos que vamos a tener, se va a continuar con la construcción de las unidades de bombeo. Una vez que estén todas las unidades de bombeo, el número está entre los 750.000 a 770.000 barriles por día y llega a 800.000", con reductores de fricción.

Un proyecto netamente exportador por el que el CEO de YPF resumió que "con estos 800.000 barriles, más Duplicar (de Oldelval), más Chile, estamos arriba del 1.500.000 barriles. O sea que con esto creemos que se terminó el juego de que no hay infraestructura, es un tema de capital y aversión al riesgo nada más".

Soldado del GNL

Horacio Marín se definió como un 'soldado del GNL' en referencia a su estrategia de impulsar la construcción de una planta de licuefacción de Gas Natural Licuado de 30 millones de toneladas métricas de gas en Río Negro.

"En India (estuvo la semana pasada en Asia junto con el ministro de la Unión de Petróleo y Gas de ese país) me dijeron que si no llegamos en 2030 con el proyecto de GNL nos olvidemos de ser proveedor de la India. En Alemania nos dijeron lo mismo, que si no llegamos a 2031 estamos fuera. Nos llamaron de Italia, Hungría y Corea. Estamos tratando de llegar a Japón y estamos negociando con dos empresas grandes de GNL. Con YPF estamos abriendo el mercado, pero este tiene que ser el proyecto de GNL de toda la Argentina. YPF va a tener un share (participación) del proyecto, pero no será el único dueño de la compañía", expresó.

