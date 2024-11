Thiago Almada habló tras ser imputado por atropellar y abandonar a dos personas

Qué dijo Thiago Almada tras la grave acusación

La panelista Nancy Duré aseguró que se comunicó con el futbolista que jugará próximamente la final de la Copa Libertadores representando al equipo brasilero Botafogo. "Le pregunté si manejaba él y me dijo: 'No, solamente la camioneta tenía una multa vieja en la puerta de la casa de mis padres, pero no era yo'".

El conductor del magazine de El Trece continúo informando: "Tenemos la citación para mostrar los papeles que comprueban esto. Dice: 'en la carátula de lesiones culposas deberá comparecer en tal sede a tal hora para dar una declaración testimonial'. Además dice que de no presentarse tendrá un apercibimiento por ausencia no justificada".

“Lo que creen los abogados de las víctimas es que en realidad manejaba a Almada, que tenía una cédula azul para manejar esa camioneta, pero que se ha tratado de tapar esto para no involucrarlo en una cuestión judicial”, profundizó Lussich. Y aseguró: “La rápida imagen que tuvieron las víctimas es que la fisonomía de quien manejaba se parecía más a la de Thiago Almada que a la del representante”.

Más contenido en Urgente24:

Finde en AMBA: Noche de los Museos, fiesta del libro y food fest

El parque acuático con increíbles piscinas que todos quieren conocer

El aeropuerto que lanzó nueva restricción para los turistas

Aerolíneas Argentinas y nuevos recortes: Ahora, en equipaje

Las nuevas cabañas para relajarse a 1 hora de Buenos Aires