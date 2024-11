La oposición acorrala a Milei y busca limitarle el uso de los DNU: El pedido que hicieron

Por otro lado, establece que el DNU quedará firme con la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado. Para rechazarlo, bastará con el pronunciamiento de solo una de las dos Cámaras.

El oficialismo, por su parte, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar “un golpe de Estado”.

Respecto de los aliados del oficialismo, es decir, los diputados del PRO todavía no definieron su posición. Incluso, hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, pero los legisladores integrantes de las comisiones que trataron el tema, optaron por no firmar ningún dictamen y no fijaron posición al respecto.

Canje de deuda

Sumado a la limitación de los DNU, el bloque de UxP pretende también llevar a la discusión la derogación del DNU 846/24, firmado por el presidente Javier Milei, donde se autoriza a realizar el canje de deuda sin pasar por el Congreso Nacional.

Ese DNU describe en su artículo 11 que “dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple.