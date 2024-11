Presupuesto 2025: Se postergó su tratamiento y creen que Milei busca que no se lo aprueben

Con esta nueva suspensión, surgen dudas respecto a los tiempos del tratamiento que tenía previsto La Libertad Avanza, dado que el 30 de noviembre termina la actividad parlamentaria, y hoy no se visualizan probabilidades de que la denominada "ley de leyes" llegue a tratarse y sancionarse en el Congreso antes de esa fecha.

Además, la incertidumbre se acrecienta en la oposición por la confirmación de Guillermo Francos, quien avisó que no habrán sesiones extraordinarias; e incluso adelantó de la posibilidad de postergar un año más las partidas presupuestarias, lo que implicaría un período más de entregas discrecionales.

"Milei apuesta a que no se trate"

En ese contexto, hace unos días el diputado nacional de UxP, Carlos Heller, ya viene advirtiendo la "jugada" del Gobierno en torno a la no aprobación de su proyecto de Presupuesto.

En este sentido, el diputado de UxP apuntó al Gobierno y expresó que "da la impresión que está jugando a que no haya presupuesto y se siga con el prorrogado".

"El presidente dice todo el tiempo que no quiere Parlamento y todo lo que allí se apruebe lo va a vetar. El Parlamento es el Poder que diferencia a un gobierno democrático de uno no democrático", dijo en diálogo con la radio AM 750.

Por otro lado, consultado por el panorama económico y el "fin de la recesión" que pregona el oficialismo, Heller sostuvo: "El propio Gobierno, el Banco Mundial, el FMI, todos dicen que el PBI de la Argentina se va a achicar un 3,8. Aunque la caída sin el sector agropecuario da entre 6 o 7, que debe ser la peor performance en el mundo".

"Segundo dato: caída del consumo. No hay ningún dato real que avale esto que el Gobierno hace a veces, tomando un dato aislado de cosas que en realidad están mal tomadas. El análisis del Gobierno es muy rebuscado", cerró.