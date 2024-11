Presupuesto 2025 en Santa Fe: Proyectos, inversiones y números

Proyectos e inversiones

En relación a la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, consta con un presupuesto de $ 207.253 millones y se divide en dos grandes áreas de políticas estratégicas: una en materia de Seguridad Penitenciaria y la otra en Seguridad Pública.

Sobre la primera se proyectan la construcción de nuevas unidades penales de alto y bajo perfil en Piñero junto a la Unidad Penal N° 12 de Rosario y la finalización de nuevos pabellones en la Unidad Penal N°5, que iniciaron este año.

Esas obras implican, tanto la construcción de pabellones, como también dotar del equipamiento y la tecnología en seguridad necesaria para el funcionamiento adecuado de los mismos. Para la de Piñero (reclusos de alto perfil) se prevé la compra de inhibidores de señales, sistema de comunicación 'Tetra' con su correspondiente "shelter", scanners para vehículos, personas, bultos, pallets y detectores de metales, entre otros.

La segunda área de la Unidad Ejecutora corresponde a Seguridad Pública y prepara el inicio de un plan de edificación de estaciones policiales, planificando tres de las mismas en el próximo año. Por otro lado, el de un edificio para el funcionamiento de las oficinas de 911 en Rosario y un Centro de Entrenamiento para las Tropas de Operaciones Especiales (T.O.E.).

Además, se continuará con la dotación de vehículos para patrullaje que se habían comenzado a adquirir este año. En base a ello, se pronostica la compra de 400 camionetas y la misma cantidad de patrulleros para la Policía de la provincia, por lo que se destinarán $ 41.0000 millones.

image.png

En números

Teniendo en cuenta lo mencionado, son un total de $ 1,18 billones los recursos para acciones de seguridad que propone el Presupuesto 2025, de los cuales $ 4.342 millones corresponden al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, $ 771.528 millones al de Justicia y Seguridad, $ 11.272 millones al de Obras Públicas, $ 207.253 millones para Unidad Ejecutora Proyectos Especiales y $ 187.104 millones a Obligaciones del Tesoro.

En detalle, se destinarán: Aprecod, $ 12.000 millones; Construcciones y equipamiento de Piñero (UP 8), $ 73.292 millones; Construcciones en UP 5 de Rosario, $ 8.836 millones; Construcciones en UP 13 de Piñero, $ 15.671 millones; Construcciones UP 1 de Coronda, $ 2.523 millones; otras inversiones penitenciarias, $ 7.519 millones.

Entre algunas de las obras destacadas para su avance, están la Estación policial Rosario Centro, a la que se destinará $3.076 millones; Estación policial Rosario Norte, $ 275.798 millones; Estación policial Santa Fe Centro, $ 1.408 millones; Edificio del 911 Rosario, $ 102 millones; centro de entrenamiento T.O.E., $ 840 millones, entre otras.

Pullaro aseguró que el proyecto de ley del Presupuesto 2025 "tiene como eje el equilibrio fiscal, y refleja en materia económica y financiera cuáles van a ser las principales políticas a las que apunta el gobierno".

Más contenidos de Urgente24

