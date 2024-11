La hija trans de Elon Musk abandona USA tras triunfo de Trump

En su cuenta de Threads (la red social de Meta que compite con X de Musk) dijo "Lo he pensado mucho tiempo pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en Estados Unidos”.

“Incluso si sólo está en el cargo durante cuatro años, incluso si las regulaciones antitrans no se implementan mágicamente, las personas que voluntariamente votaron por esto no se irán a ningún lado en el corto plazo”.

Conflicto familiar

Elon Musk en redes es muy crítico de la ideología woke que, según él, raptó a su hija. Musk culpa a los “neomarxistas” de las escuelas y universidades privadas de élite por su distante relación con su hija.

En una conversación con el biógrafo Walter Isaacson, Musk afirmó que la elegante Crossroads School for Arts & Sciences de Santa Mónica infectó a Wilson con el “virus woke”. “Ella fue más allá del socialismo para convertirse en una comunista plena y pensar que cualquiera que sea rico es malvado”.

Vivian, uno de los seis hijos que Musk tiene con su primera esposa, Justine Wilson. Y en varias oportunidades sostuvo que la ruptura con Wilson le dolió más que la muerte de su primogénito, Nevada.

Nacida como Xavier Alexander Musk, Wilson explicó que su decisión era para que su nombre coincida con su género y tomando el apellido de soltera de su madre, divorciada del multimillonario en 2008.

"Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma", escribió la joven en su momento en su solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años.

image.png Xavier en manos de su madre de pequeño.

En la campaña Trump apuntó contra la política de género definida por los demócratas: “¿Quién querría operaciones transgénero por todas partes?”. El tratamiento de la transexualidad fue uno de los temas preferidos por la derecha trumpista. Denunciaran los supuestos "abusos" a los que ha llevado esta cuestión social, como los pronombres neutros, los cuartos de baño unisex o los deportistas transexuales que arrasan en competiciones femeninas (véase el caso de la medallista olímpica Imane Khelif).

“Le he hecho muchas insinuaciones, pero ella no quiere pasar tiempo conmigo”, afirmó Musk.

Wilson respondió a su famoso padre en una explosiva entrevista con NBC News en julio de este año, en la que describió al propietario de X como "frío" y "cruel". "Se enoja muy rápido. Es indiferente y narcisista". En aquella oportunidad también reveló que Wilson dijo que no había hablado con Musk en cuatro años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1815725932822315036?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1815725932822315036%7Ctwgr%5Edcfa820845e11f08e29ff9b539ed085c87023c53%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fomni%2Felon-musk-la-cultura-woke-y-xavier-hoy-vivian-jenna-wilson-n581633&partner=&hide_thread=false “Elon Musk”



Por lo que contó sobre uno de sus hijos que es transgénero: “Mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el virus woke. Lo han esterilizado. Ésta es la razón por la que prometí destruir el virus woke". pic.twitter.com/z0K3K2ZUMN — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 23, 2024

En julio Elon Musk se había abierto sobre la tragedia familiar y dijo que lo engañaron para firmar los papales que autorizan la transición de género de su hija. “Me dijeron que podría suicidarse si no procedíamos”, disparó.

Para él Wilson “nació gay y ligeramente autista” y agregó que cuando era pequeña, “elegía ropa para que yo me pusiera, como una chaqueta, y me decía que era ‘fabulosa’”.

El magnate concluyó en esa ocasión con una promesa personal: “Prometí destruir el virus de la mente woke después de eso y estamos haciendo algunos progresos”.

