Importación de autos: Entusiasmo en particulares, dudas de automotrices (y Elon Musk no viene)

Pero las automotrices ya alerta por los problemas recaudatorios para el Estado. El valor FOB y CIF es la base de todos los cálculos impositivos, incluyendo impuestos internos:

"Fabricantes y distribuidores pueden exhibir facturas de los mismos fabricantes, con valores FOB trazables. ¿Como lo harán los particulares? Las fabricas no venden a particulares. Ante una subfacturación es el estado nacional el que pierde recaudación y además genera una competencia desleal con los demás actores", comentó al diario económico 'Ámbito Financiero' un ejecutivo del sector.

"Cuidado con la triangulación de facturas y el pago en negro de parte del valor para sub facturar", agregó, e hizo un raconto de los impuestos básicos que debería pagar un cliente son: Estadística, Arancel externo común, IVA, anticipo de IVA, impuestos internos, Ganancias, Ingresos Brutos, etc.:

Difícilmente el precio pueda ser mas competitivo luego de haber pagado todos estos impuestos

"Es un tema cultural. En Argentina queremos que nos dejen hacer lo que queramos, pero después no queremos hacernos cargo de nuestras decisiones. Como idea macro es buena, porque la apertura siempre es positiva, pero traer un auto que no se fabrica localmente implica muchas cosas más que quizás la gente no evalúa en esta etapa inicial de discusiones al respecto", dijo un importador al un sitio web porteño.

Desde una automotriz con fábrica en el país remarcaron:

Desde el sector no vemos inconvenientes en la modificación a la Ley de Tránsito. Todo es factible en la medida en que cumplan con los mismos requisitos en materia de seguridad activa, pasiva y de emisiones que se exigen a las terminales e importadores, para comercializar en el mercado local

Y sostuvo: "Además, en el caso de que lo haga una empresa o particular para uso comercial -y no uso particular-, deberían cumplir también con la normativa de Defensa del Consumidor con relación a los requerimientos de garantía, servicios de post venta, y abastecimiento de repuestos, para no perjudicar a los consumidores".

Una alternativa atractiva con varias dificultades

Es que hay aspectos que podrán ser controversiales, ligados al cumplimiento de requisitos que se les pide a las marcas con licencia en el país, así como a otros aspectos de Defensa al Consumidor.

Y fueron más allá: Las marcas radicadas y los distribuidores con contrato son los responsables legales por el cumplimiento de garantía de los productos, campañas de revisión globales, provisión de repuestos originales y por la capacidad de reparación vía capacitación de mecánicos, herramental especifico de diagnóstico y reparación.

"En el caso de importación de particulares las marcas no tienen responsabilidad alguna sobre los vehículos que no importaron. ¿Como hará el cliente particular? ¿Las empresas de seguros cómo pueden asegurar un auto que no tiene disponibilidad de repuestos vía distribuidores responsables?", expresan.

"Estoy de acuerdo con que haya libertad, porque nosotros también la pedimos, pero hay gente que cree que es lo mismo traer un auto de afuera que un iPhone. Si llegás a tener un choque y tenés que cambiar 50 piezas del auto, empezando por el capó, que pesa un montón y es gigante, no vas a poder traerlo. No es fácil, no es soplar y hacer botellas", explican.

Además, añaden:

Imagínate que traés un auto europeo que sobrecumple la norma argentina y por ahí se te dañan los catalizadores porque el combustible argentino es Euro 5, no es Euro 6 como en Europa. Por ahí se te tapan los inyectores. Todas esas cositas que la gente no conoce, debería conocerlas. El Gobierno también

En ese sentido, entre los requisitos del mercado local aparecen los de combustibles con emisiones Euro 5 y requisitos de seguridad activa y pasiva (ABS/ESP/SBR/Airbags/crash test/etc). Para las marcas, es casi imposible controlar que un particular al importar un vehículo cumpla con toda la normativa vigente.

Pese a la "buena onda" con Elon Musk no alcanza, pero los vecinos entusiasman

En cuanto a la opción de importar un vehículo de una marca que no se comercializa en la Argentina como el Tesla, un directivo del sector fue durísimo:

Puede ser una alternativa. Pero Tesla no se vende en Argentina porque Tesla no decidió radicarse en Argentina. O sea, si Milei tiene buena onda con Elon Musk, pueden poner una oficina, pueden poner un depósito de repuestos, pueden poner talleres, que es lo que hacemos todos. Capacitar a los técnicos, traer el herramiental, hacer cursos

Por último, cabe mencionar una ventaja con este esquema de importaciones particulares, como lo sería la posibilidad de traer al país un auto comprado en países vecinos con libre comercio, como Chile. En ese caso, el costo de transporte sería muy bajo y el acceso a repuestos también...

