Tragedia de Villa Gesell: "Quedan chances de encontrar gente viva"

image.png Javier Alonso, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que seguirán buscando víctimas con vida

Una nueva teoría sobre lo ocurrido en el hotel de Villa Gesell

Las autoridades judiciales tienen prácticamente probado que se sumaron dos obras conjuntas al Apart que no estaban debidamente autorizadas.

Se utilizó maquinaria pesada para las refacciones pero no se tuvo en cuenta el volumen del peso maniobrado en una mole que poseía problemas estructurales de vieja data ya que las rajaduras en las paredes eran evidentes y fueron consignadas por los clientes del Apart en las propias páginas de internet de la firma.

Se trabajaba en ambos frentes de manera conjunta porque el emprendimiento había sido vendido a principios del presente año y los compradores querían inaugurarlo en diciembre, cuando se iniciara la temporada estival.

Los imputado son un capataz y tres albañiles que fueron identificados como:

-Celso Paco Pérez, de 66 años y Sergio Daniel Paco Laura (33), ambos de Villa Gesell;

-Miguel Andrés Choque Juchani, de 26 años, de Ostende, y Diego Alberto González.

image.png El Apart de Villa Gesell visto con drones desde las alturas

La lista de desaparecidos sigue firme en 6 personas:

-Mariano Troiano (47), plomero

-Matías Chaspman (27) ayudante de plomería

-José Stefanic, (25) sobrino de la ex dueña y encargado del edificio.

-Ezequiel Juan Matu, (38) ayudante de plomero

-Javier Fabián Gutiérrez, (50) carpintero

-Dana Desimone, (28) pareja del sobrino de la dueña