Brutal descargo del corresponsal de A24 contra Fabián Doman: "Gran decepción"

"Yo sólo no quiero que este tipo de gente se salga con la suya, porque se siguen sintiendo respaldados para seguir faltándole el respeto a otras personas", escribió en uno de sus tuits, mientras que en otro recalcó que "es un gusto NO trabajar" con el conductor.

Sackk.png Sack deslizó que podría no volver a trabajar con Doman.

En particular, Sack expresó su molestia al haber sido expulsado del aire por orden de Doman, quien le recriminó "estar muy nervioso" y "contestarle mal" al resto de sus compañeros.

Por este motivo, el corresponsal afirmó en otra de sus respuestas: "Si no me pide disculpas no voy a trabajar más con él".

En cuanto a Doman, ni el conductor ni otro miembro del equipo hicieron mención alguna a lo ocurrido en la última emisión de su programa en la señal.

Tensión en A24: Fabián Doman se cruzó con un cronista y lo expulsó del aire

En la velada de ayer (5/11) Fabián Doman y el corresponsal Adrián Sack protagonizaron un tenso momento durante la cobertura de A24 de las elecciones en Estados Unidos. La discusión elevó el tono y el conductor pidió que sacaran al cronista del aire.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/teleavisador/status/1854005332403429425?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854005332403429425%7Ctwgr%5E422fd3ea6c15a1c26be6be2382d27dec8004f493%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftension-a24-fabian-doman-se-cruzo-un-cronista-y-lo-expulso-del-aire-n589149&partner=&hide_thread=false Se picó entre Doman y el movilero pic.twitter.com/a5ua6kP9bz — Teleavisador (@teleavisador) November 6, 2024

La escena se originó a partir de un debate sobre la candidata demócrata Kamala Harris, a quien Sack denostó. Ante esto, Doman sostuvo con vehemencia: "¡Joe Biden es un mal presidente! ¡Es un desastre!". Tal respuesta puso a la defensiva al cronista y le pidió al conductor que "no le grite".

"Yo vivo acá (Estados Unidos), y te digo que Biden podría haber sacado más votos que Kamala", afirmó el movilero, ante lo que Doman devolvió: "Bueno, te contestamos como vos, Adrián. Es una hipótesis". Pero el periodista retrucó, filoso: "No hagas piña, hablá por vos, no por todos. No soy el dueño de la razón, pero vivo acá".

"Dejémoslo hablar solo. ¿Estás nervioso porque pierden los demócratas?", lanzó el conductor a modo de provocación.

"No soy demócrata. Kamala es anticristiana, no me gusta", se defendió Sack. Pero el presentador, al comprobar que su colega no bajaba el tono, tomó una decisión: "No te pongas nervioso. Te ponés nervioso con (Gonzalo) Prado, me contestás mal a mí. Nos contestás mal a todos. Adrián, calmate y volvés en cinto minutos. Estás muy nervioso, no tenemos la culpa del resultado nosotros".

"No, no. Me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista, no de un partido", exclamó el cronista, mientras que Doman se limitó a responderle "hablá solo" antes de cortar el móvil.

